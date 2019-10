Elia Fongaro ex fidanzato di Chiara Baschetti/ Possibile ritorno di fiamma?

Elia Fongaro, ex fidanzato Chiara Baschetti, non ha fatto mistero, almeno in una seconda fase della sua permanenza al GF Vip, di essere rimasto scottato dalla fine della loro storia. È stato anzi proprio il ricordo della ragazza a impedirgli in un primo momento di avvicinarsi a Jane Alexander, con cui in seguito ha avuto un flirt. “Mi è salito un po’ male oggi, soprattutto nelle feste. Mi sento strano, mi si riapre tutto”, ha detto in particolare in occasione del giorno in cui avrebbero dovuto festeggiare il loro nuovo anniversario. In base alle dichiarazioni sibilline del modello, sappiamo che la convivenza con l’attrice non è andata per il verso giusto. “Conviviamo, ma pensavo fosse più semplice. Sono testarda e indipendente: forse sono stata troppo tempo da sola. Ho la mania del controllo, vorrei guidare sempre io. ‘Puoi fare ogni tanto la donna?’, mi dice Elia. E poi io sono una iperattiva, lui è tranquillo e a volte la sua lentezza mi innervosisce. Ma non ne sono fiera”, ha dichiarato la Baschetti in un’intervista a Grazia, quando la sua relazione con Elia era ancora in essere.

ELIA FONGARO EX FIDANZATO DI CHIARA BASCHETTI: IL SUO DOLORE…

Una diversità visibile anche su altri aspetti del carattere di entrambi. Per esempio Chiara si definisce impulsiva, sempre pronta a sfogare subito tutto ciò che pensa durante e in seguito ai litigi. Fongaro invece, a dire dell’attrice, è sempre stato più incline a trattenere le emozioni. Elia Fongaro ha spesso ribadito come la sua relazione con Chiara Baschetti, attrice dell’Isola di Pietro 3, sia stata più che importante. “Ha lasciato il segno, preferisco parlare del futuro anziché del passato. È vero, ho fatto il Grande Fratello ma Chiara è sempre stata molto discreta sulla sua vita privata e preferisco tenerla fuori da tutto questo”, ha dichiarato a Verissimo quando ancora era in ballo la possibilità che il suo flirt con Jane Alexander non andasse in porto. Oggi, sabato 19 ottobre 2019, Chiara Baschetti ritornerà a Verissimo per parlare delle novità sul suo personaggio, di ritorno nella fiction di Canale 5 per la terza stagione. Parlerà anche del suo passato con Elia?

LA CONDANNA DELLE MOLESTIE

Da quando il modello e la Alexander hanno interrotto il loro rapporto, i fan della coppia si sono spesso chiesti se ci sarebbe stato spazio per un ritorno di fiamma. Soprattutto perché a quanto pare nessuno dei due ha trovato un nuovo amore da far crescere. Intanto gli ammiratori di Elia hanno potuto ammirarlo nei giorni scorsi negli studi de La vita in diretta, ospite per parlare di molestie e complimenti in seguito alla petizione lanciata da Queralt Badalamenti, perché le molestie subite in strada diventino reato. “Questo tipo di episodi vanno condannati nel momento in cui possono sfociare in qualcos’altro di più grave”, ha detto il modello, specificando comunque che per gli uomini la reazione a certe attenzioni non volute sia del tutto diversa. “Magari è capitato di fare un gesto goliardico, ma questo atteggiamento no e me ne guardo bene”, ha aggiunto specificando di non essere solito fare dei complimenti sconvenienti a sconosciute viste per strada.



