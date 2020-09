Eliana Michelazzo “Covid? L’ansia ha preso il sopravvento”/ “Sono terrorizzata e..”

Eliana Michelazzo continua a stare male a causa del Coronavirus a cui è risultata positiva nei giorni scorsi. La bella ex corteggiatrice di Uomini e donne, adesso manager, è rinchiusa in casa in attesa che questo incubo finisca ma lasciandoli assalire dall’ansia e dal terrore, gli stessi che nei giorni scorsi l’hanno portata a chiamare l’ambulanza per andare in ospedale in seguito al sangue che si è formato nella gola per via della tosse troppo violenta. Spesso e volentieri Eliana si mostra sui social per avere un po’ di compagnia e rincuorare chi le vuole bene ma questa volta, postando una sua nuova foto, non ha fatto altro che ammettere i suoi errori credendosi invincibile e convinta che le brutte cose, Covid 19 compreso, non potevano sfiorarla e toccarla da vicino.

ELIANA MICHELAZZO SPAVENTATA DAL COVID MA PRONTA A COMBATTERE

In particolare, Eliana Michelazzo ha ammesso sui social: “Sono giorni che penso e ripenso a come sono stata superficiale riguardo il contagio di questo virus..non pensavo potesse colpirmi, pensavo di essere invincibile. Siamo portati a pensare che le cose negative a noi non possano mai capitare, invece no..In questo momento l’ansia ha preso il sopravvento”. La Michelazzo è convinta che il fatto che non si sappia ancora bene quali evoluzioni possa avere il virus possa riservarle altre sorprese ma poi alla fine decide di non abbattersi e di dirsi una combattente che vincerà anche questa battaglia: “Vi assicuro che tutti noi che abbiamo contratto il virus saremo terrorizzati fino a quando non ci sarà un vaccino, che ci renderà immuni e più sicuri….Ringrazio chi ogni giorno mi chiama e mi da conforto..ne uscirò più forte di prima perché Eliana ha subito tanto nella sua vita e vincerà anche contro il covid!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA