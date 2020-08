Eliana Michelazzo “Sangue dalla bocca? Non mi stavo dissanguando”/ “Il Coronavirus..”

Continuano le polemiche da parte di chi non crede molto a questa nuova “tendenza” social in cui tutti mostrano i risultati dei test dei tamponi, si dice in quarantena (a volte nemmeno necessaria) e si dichiara positivo dopo un’estate passata senza seguire le regole. Il rischio di qualche “voglia di apparire” c’è e anche Eliana Michelazzo è finita nel mirino non solo per via della sua positività ma anche per il suo ricovero urgente di cui si è parlato nei giorni scorsi. In particolare, sembra che la Michelazzo sia stata portata via in ambulanza proprio in seguito ad un brutto risveglio dovuto alla presenza di sangue nella gola. Proprio qualche ora fa, attraverso le storie di Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato che il sangue era dovuto allo sforzo fatto per via della tosse e che non era poi così grave come è stato descritto ma “l’ansia e il panico hanno presto il sopravvento”.

ELIANA MICHELAZZO CHIARISCE LA QUESTIONE DEL SANGUE DALLA BOCCA

Nel suo messaggio, Eliana Michelazzo ha precisato poi di non voler giocare con questa situazione e di non voler prendere in giro nessuno soprattutto chi lavora in ospedale: “Non sono andata in ospedale in ambulanza per prendere in giro i medici, non lo farei mai, non è nella mia indole. Non farei mai una cosa del genere anche perché con il virus non si scherza!”. Poi alla fine rivela di essere chiusa in casa ormai da una settimana e di non avere nemmeno la forza e la voglia di mangiare anche se, nelle stesse storie, mostra poi la sorella pronta a correre in suo soccorso portandole la spesa. Questione chiarita quindi per lei?



