Eliana Michelazzo “Denunce da Pamela Prati? Mai”/ “Giletti e Cairo dietro suo libro!”

Pubblicità

Eliana Michelazzo torna all’attacco di Pamela Prati. Dopo la sfuriata social subito dopo l’ospitata della showgirl sarda a Domenica In, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne e adesso manager delle starlette, è tornata a parlare della sua ex cliente e amica rea di aver giocato un po’ su tutto quando il caso Mark Caltagirone e non solo. Con un comunicato ufficiale, Eliana Michelazzo ha deciso di puntare il dito anche contro Massimo Giletti e Urbano Cairo convinta che il libro che Pamela Prati ha scritto sia proprio opera di loro due. Dopo aver ammesso che non comprerà il suo libro perché “poco interessata”, la Michelazzo rilancia: “Quello che mi fa rabbia è che lei ha scritto un libro, e dietro ci sono Giletti e Urbano Cairo. Non lo ha scritto lei perché non è a livello elementari ma da nido; non sa mettere manco due parole vicine e nemmeno un accento”.

Pubblicità

ELIANA MICHELAZZO TORNA ALL’ATTACCO DI PAMELA PRATI

Come se questo non bastasse, la Michelazzo torna di nuovo sulla questione ammettendo di essersi comportata come un pappagallo dicendo quello che le diceva e facendo altrettanto visto che è andata ad ordinare un abito da sposa quando Pamela Prati doveva annunciare le nozze. Riguardo alle denunce tanto volte annunciate da Pamela Prati e rispolverate anche a Domenica In, alla fine Eliana Michelazzo conclude: “E nonostante lei dice che mi ha denunciata io non ho ancora ricevuto nulla e io a lei non ho fatto nulla. Lei mi ha presa a schiaffi un po’ come tutti gli altri e mi sono sentita usata” e, infine, riguardo al #pratiful e a chi ci sia dietro, la Michelazzo rivela: “Di tutte le trasmissioni che ne hanno parlato, quella che mi è piaciuta di meno è Non è l’Arena di Massimo Giletti”. Il conduttore risponderà alle sue parole?



© RIPRODUZIONE RISERVATA