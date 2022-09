Eliana Michelazzo: “Pamela Prati con la coda di paglia GF Vip 7?/ Caltagirone gate…

Eliana Michelazzo e Pamela Prati: frecciatine sui social prima del Grande Fratello Vip 7?

Eliana Michelazzo, Pamela Prati e il Caltagirone gate, tornano protagonisti sui social. Pamela Prati sta per cominciare la sua seconda avventura nella casa del Grande Fratello Vip 7 dopo l’avventura nella prima edizione del reality. Prima di abbandonare i social per varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, come riferisce il portale Pipol Gossip, ha esortato i suoi fan a supportarlo nella nuova avventura televisiva e a difenderla. Un appello che non è passato inosservato e che, soprattutto, ha attirato l’attenzione di Eliana Michelazzo, la sua ex manager.

Eliana, di fronte alle parole della Prati, non è rimasta in silenzio e, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Pamela Prati chiedendosi il motivo per cui ha chiesto ai fan di difenderla. “Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi già in difesa? Coda di paglia bagnatissima“, scrive la Michellazzo.

Eliana Michelazzo e Pamela Prati: scontro al Grande Fratello Vip 7?

La partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 ha riacceso i riflettori sul caso Mark Caltagirone. Dopo il primo commento Pamela Perricciolo, è così arrivata la frecciatina di Eliana Michelazzo. Cosa accadrà durante la permanenza della Prati nella casa di Cinecittà? Pamela tornerà a parlare di tutta la vicenda che, per mesi, ha riempito le prime pagine dei giornali?

Sul web, sono tante le ipotesi degli utenti. Tanti non nascondono di essere contrari alla partecipazione della Prati mentre altri attendono con ansia uno scontro tra la showgirl e la Michelazzo. Alfonso Signorini regalerà lo scontro tanto atteso dal pubblico? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate del reality.

