Pamela Prati concorrente al Gf vip 7/ Che succede dopo Mark Caltagirone? É polemica!

Com’era stato ipotizzato dal web, di recente, Pamela Prati farà parte del cast dei concorrenti gieffini che animeranno la nuova edizione del Grande fratello vip, il Grande fratello vip 7 in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5. L’ex showgirl del Bagaglino è infatti la terza tra i concorrenti ufficializzati via Instagram dall’account ufficiale del gioco della Casa più spiata d’Italia, che a partire da settembre 2022 vedrà alla conduzione il riconfermato conduttore Alfonso Signorini in tandem con la new-entry tra le opinioniste Orietta Berti e la re-entry confermata dopo il Gf vip 6, Sonia Bruganelli.

Per Pamela Prati non si tratta della prima esperienza tv intrapresa nel gioco della Casa più spiata d’Italia: nel 2016, infatti, la showgirl sarda prendeva parte per la prima volta al gioco del Grande fratello vip, alla prima edizione dello spin-off del Grande fratello dedicato alle celebrità, e nel mezzo del gioco poi prendeva la drastica decisione di ritirarsi, al grido iconico passato alla storia della TV made in Italy: “Chiamatemi un taxi!”. E a conferma della partecipazione di Pamela Prati al Grande fratello vip 7, così l’account Instagram del reality Mediaset prepara i telespettatori al ritorno di Pamela Prati al gioco dei vipponi: “Le valigie sono pronte… Il taxi è già stato chiamato… Destinazione? Cinecittà! Pamela Prati è una concorrente ufficiale di #GFVIP! “.

Quest’ultime sono le righe che il profilo Instagram del Grande fratello vip ha rilasciato a corredo di un video di presentazione della terza concorrente ufficiale del Grande fratello vip 7, dopo i già preannunciati neo gieffini vip, l’opinionista tv Giovanni Ciacci e la cantante Wilma Goich. Così come è accaduto per i primi due gieffini confermati nel cast del Gf vip 7, anche sulla conferma di Pamela Prati al gioco di Canale 5 non si sono fatte attendere le reazioni social dei telespettatori, che su Instagram sono perlopiù ironiche e critiche e rimandano non solo all’iconico ritiro della showgirl dal reality avvenuto in passato, ma anche al caso che porta il nome del famigerato promesso sposo della gieffina vip, “Mark Caltagirone“.

Pamela Prati ci riprova al Gf vip, dopo il ritiro dal reality e l’affaire Mark Caltagirone: la polemica web

A parlare per prima dell’esistenza di Mark Caltagirone era stata Pamela Prati, che in un’intervista concessa nel 2018 a Domenica live di Barbara D’Urso riferiva che si sarebbe sposata con il misterioso imprenditore nel 2019. Le nozze venivano poi rinviate e ancora una volta confermate da un sedicente Mark Caltagirone in una successiva chiamata a Live non è la D’Urso. Troppe domande cominciavano a non avere risposte e Pamela Prati si vedeva quindi, costretta ad abbandonare lo studio di Verissimo, palesandosi dubbiosa dell’esistenza del promesso sposo. L’abbandono dallo studio avveniva anche in un’altra intervista, convenuta a Live non è la D’Urso. In una nuova apparizione TV a Verissimo, Pamela ammetteva a se stessa che il promesso sposo non esistesse e prima di lei diversi protagonisti storici di Uomini e donne abbandonavano la sua agenzia guidata dalle manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La showgirl sarda accusava le manager di averla plagiata e il mistero si infittiva sempre di più, tanto da diventare argomento di discussione a Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Viene facile, quindi, pensare che il fenomeno Mark Caltagirone possa riproporsi in TV con l’accesso alla Casa più spiata d’Italia di Pamela Prati, previsto al Gf vip 7 in arrivo.

Nel frattempo, le reazioni dei telespettatori attivi sui social, rispetto all’ingaggio della sarda nel cast dei concorrenti del gioco dei vipponi, sono tra le più disparate: “Quest’anno vince Mark Caltagirone”, si legge tra i commenti social postati a margine del video di presentazione della terza concorrente del Grande fratello vip 7, poi emergono ancora tra gli altri polemici: “Ricominciamo con la tarantella di Caltagirone…ogni anno c’è un teatrino ormai!”; “Ma che senso ha far entrare sempre le stesse persone?!”; “Quest’anno sarà peggio degli altri (il Gf vip)”. Poi, oltre ai messaggi degli utenti comuni, spunta la reazione social vip di Guendalina Canessa: “Le piacerà farsi massacrare, io dopo la figura di m* che fece mi sarei trasferita per sempre sull’isola che non c’è “.

