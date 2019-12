Eliana Michelazzo piange in tv/ Video: “Grande Fratello Vip? Volevo riscattarmi…”

Eliana Michelazzo torna in tv e parla del Grande Fratello Vip. L’ex agente di Pamela Prati ha confessato la delusione per la mancata partecipazione al reality. «Non mi hanno chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana», ha dichiarato a “Il Punto”, trasmissione condotta da Manila Gorio su Antenna Sud. Evidentemente l’ex socia di Pamela Perricciolo nutriva la speranza di poter far parte del cast della nuova stagione del Grande Fratello Vip dopo lo scandalo Mark Caltagirone. Ma Eliana Michelazzo è tornata ad attaccare anche Massimo Giletti. «Non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata». Poi si è lasciata andare ad uno sfogo: «Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi». E quindi è scoppiata a piangere.

ELIANA MICHELAZZO PIANGE IN TV: “GRANDE FRATELLO VIP? USATA DALLA TV”

Quando si è lasciata andare alle lacrime Manila Gorio l’ha abbracciata e, visto il momento di difficoltà della sua ospite, ha fermato per alcuni momenti la puntata. Ad oggi nessuna protagonista di Pratiful è stata inserita nel cast del reality show, anche se l’estate scorsa Alberto Dandolo su Oggi svelò un’indiscrezione che vedeva la showgirl sarda vicina ad un reality di Mediaset. Di sicuro il Grande Fratello Vip poteva rappresentare una buona occasione non solo per farsi conoscere e acquisire ulteriore popolarità, ma anche per incrementare le sue entrate economiche. «A seguito di tutta questa storia legata a Mark Caltagirone, la mia agenzia è praticamente andata in frantumi e ho perso tanti soldi», ha detto recentemente Eliana Michelazzo a Novella 2000. Tante aziende con cui lavorava l’avrebbero abbandonata. E anche le influencer con cui lavorava le avrebbero voltato le spalle. Ma grazie ad alcune serate e degli sponsor si starebbe “rialzando”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA