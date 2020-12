Eliana Michelazzo: “Selvaggia Roma bugiarda”/ “Ha visto il padre 2 anni fa…”

Eliana Michelazzo pubblica una storia su Instagram con cui si sarebbe scagliata contro Selvaggia Roma. La Michelazzo non fa nomi, ma usando l’hashatg #GFVip fa intuire di riferirsi alla storia di Selvaggia Roma. Quest’ultima, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 trasmessa il 7 dicembre ha raccontato il suo difficile passato svelando di non vedere da anni il padre e di aver sofferto tanto per l’assenza del genitore nella sua vita. “Non vedo mio padre da quando aveva 15 anni ma prima di quell’età l’ho visto molto raramente. Vedevo più le sue spalle che lui, e sentivo parole che una figlia non dovrebbe sentire”, ha raccontato Selvaggia ai microfoni di Alfonso Signorini non trattenendo le lacrime per un passato doloroso. Un racconto che ha emozionato il pubblico del Grande Fratello Vip, ma che ha spinto Eliana Michelazzo a pubblicare un messaggio tra le storie di Instagram che sembrerebbe rivolta proprio a Selvaggia.

ELIANA MICHELAZZO CONTRO SELVAGGIA ROMA

Tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma non corre buon sangue. Dopo aver ascoltato il racconto dell’ex concorrente di Temptation Island in diretta al Grande Fratello Vip 2020, la Michelazzo ha pubblicato un post molto diretto con cui si sarebbe scagliata contro Selvaggia. “Almeno tu un padre lo tieni! Anzi neanche 2 anni fa sei andata da lui in Tunisia! Lacrime false… Mi dispiace ma io non ci sto a questa falsità”, ha scritto Eliana che, poi, tra le storie di Instagram, ha pubblicato anche una serie di complimenti per Elisabetta Gregoraci con cui la Roma ha avuto diversi scontri durante la breve convivenza che hanno avuto. Alfonso Signorini mostrerà a Selvaggia il post di Eliana Michelazzo? Come replicherà la Roma?



