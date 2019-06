ELIANA MICHELAZZO/ Sfogo su Instagram su caso Pamela Prati: “Ora ho paura…”

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda Pamela Prati: ora che anche la showgirl ha ammesso che Marco Caltagirone non esiste, l’attenzione si è ovviamente spostata sulle persone che avrebbero macchinato questo grande bluff. Nel mirino sono finite le due agenti della Prati, “donna Pamela” Perricciolo e Eliana Michelazzo. Ma proprio quest’ultima, su Instagram, si è resa protagonista di un lungo sfogo, a conferma di quanto la pressione dei media in queste settimane stia facendo crollare le resistenze delle persone coinvolte in questa assurda vicenda. Eliana è sembrata voler ricostruire i tanti momenti vissuti in questi mesi, forse addirittura in questi anni, e lo ha fatto parlando in terza persona, quasi a volersi smarcare, non solo dal bluff Pamela Prati-Marco Caltagirone, ma anche dal ritratto di chi l’ha dipinta come una grande macchinatrice.

ELIANA MICHELAZZO: LO SFOGO SU INSTAGRAM

Ma cos’ha scritto Eliana Michelazzo sul suo profilo Instagram? Ecco le sue parole:”Eliana si preoccupa, Eliana si sentiva in colpa, Eliana era controllata, Eliana aveva indicazioni giornaliere o serali, Eliana se non dava gli orari o sgarrava era rimproverata, Eliana non poteva discutere con Simone che litigava con tutta la famiglia Coppi, Eliana doveva dire cavolate perché era obbligata, Eliana non poteva star sola se non ci stava Pamela, Eliana non doveva discutere con la gente perché se no non prendeva le parti sempre di Pamela, Eliana ha vissuto gli stati d’ansia che aveva paura che il suo compagno la rimproverava. Eliana ha iniziato a vivere con il lavoro di più dopo che Pamela si è fatta il Bay pass, Eliana si è fatta forza sperando che un giorno viveva felice. Eliana ora ha solo paura”. Racconto? Sfogo? Confessione? Chissà, forse semplicemente la verità (o una sua parte) di Eliana Michelazzo.

