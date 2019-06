Antonella Mosetti su Pamela Prati/ “Da Eliana e Perricciolo sempre tenuta a distanza”

Anche la showgirl Antonella Mosetti ha voluto dire la sua sul caso più discusso del momento, ovvero quello relativo a Pamela Prati, al finto matrimonio con Mark Caltagirone e all’affaire che vede coinvolte anche le sue due ex agenti. Intervistata nel programma di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2, “I Lunatici”, la ex ragazzina di Non è la Rai tra le altre cose è intervenuta anche sul cosiddetto “Prati gate”: “Inizialmente le ho mandato qualche messaggio, poi dopo ho scoperto tutti i misteri che si celavano dietro a questa cosa”, ha spiegato, parlando dell’ex diva del Bagaglino. Antonella non ha però riservato buone parole nei confronti di Eliana Michelazzo e “Donna” Pamela Perricciolo, le due ex agenti della Prati. Loro, ha spiegato la Mosetti, “sono famose nel nostro mondo da tantissimi anni e me ne sono sempre tenuta a distanza. Non ho mai avuto niente a che fare. Parlavano anche male dietro alle spalle, ma non me ne frega niente”. Poi ha detto la sua anche sulla storia dei profili fake tirati in ballo non solo da Pamela Prati ma anche da Eliana Michelazzo: “Mi hanno scritto un miliardo di Mark Caltagirone nella vita, o di Simone Coppi. Ma non potrei mai cadere in un fake. Non mi fido di una persona dopo che ci sono andata a cena, figuriamoci di un fake”, ha chiosato la Mosetti.

CASO PAMELA PRATI, LE NOVITÀ: NUOVO SFOGO DI ELIANA MICHELAZZO

Attorno al caso di Pamela Prati si è detto tanto e molto ancora potrebbe essere detto nelle prossime ore. L’ex diva del Bagaglino dopo l’ospitata muta a Chi l’ha visto sembra aver scelto la strada del silenzio anche sui social, dove da diverse ore non posta neppure Storie su Instagram. Il suo ultimo intervento infatti, risale allo scorso venerdì quando ha voluto replicare alle parole pronunciate dal suo ex avvocato, Carlo Taormina, per il quale la showgirl era perfettamente a conoscenza di tutto ciò che stava accadendo, smentendo quindi la tesi della presunta circonvenzione di incapace. Lei, di contro, aveva replicato annunciando che anche la posizione del legale sarebbe stata valutata nelle sedi opportune. Intanto sul fronte delle sue due ex agenti, a parlare è stata nelle passate ore ancora una volta Eliana Michelazzo che su Instagram ha postato un nuovo sfogo contro la Perricciolo. Tra le altre cose, ha ribadito gli stati di ansia vissuti per paura che il suo presunto compagno la rimproverasse. “Eliana ora ha solo paura”, conclude nel silenzio della notte.

