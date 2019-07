Eliana Michelazzo/ “Un film e un libro sulla mia storia con Simone Coppi”

Pensavate di potervi dimenticare di Eliana Michelazzo e del suo Simone Coppi (o Mark Caltagirone per Pamela Prati) e invece non sarà così. La tv è spenta in questo periodo estivo ma la bella manager ha intenzione di non mollare la presa e di rimanere sulla cresta dell’onda prendendo parte ad una serie di eventi, che la vedono come ospite (non sappiamo bene in veste di cosa), e non solo. Proprio prendendo parte ieri sera a Le Terrazza sotto le stelle, Eliana Michelazzo si è presentata in splendida forma sul palco e una volta preso il microfono non si è potuta tirare indietro quando il conduttore dell’evento si è lanciato in una serie di domande e commenti su quella che è la sua storia ovvero essere stata sposata con un uomo per dieci anni senza averlo mai visto. Lei sorride, parla di inquirenti a lavoro su quella che si è rivelata poi essere una truffa e poi si dice, ancora una volta, la vittima di questa situazione e non di certo una carnefice.

ELIANA MICHELAZZO VITTIMA: LIBRO E FILM SULLA STORIA DI SIMONE COPPI?

Ma fin qui, se vogliamo, niente di nuovo se non fosse che poi il discorso si è spostato un po’ sul suo futuro ed è qui che casca l’asino. Chi pensava che la prossima stagione televisiva poteva ripartire da un nuovo tormentone si sbaglia e di grosso visto che Eliana Michelazzo è pronta a tornare protagonista con la sua storia grazie ad un libro che sta scrivendo proprio in questi giorni. Racconto inedito, rivelazioni piccanti e dettagli sulla sua storia con Simone Coppi saranno al centro del libro che, sicuramente, troverà in tv una grande spinta per la presentazione ufficiale. Se questo non bastasse, allo stesso evento, Eliana Michelazzo ha rivelato che c’è in progetto anche un film su questa storia. Il tutto è riportato in una serie di video pubblicati nelle sue storie in cui rivela anche di aver versato dei soldi a Simone Coppi e alla sua famiglia virtuale per dimostrare di essere vittima di questa truffa. Cos’altro rivelerà nel suo libro che già non sappiamo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA