Eliana Michelazzo sapeva che Simone Coppi non esisteva/ “Lo ha scoperto dopo 6 mesi”

Il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone è tutt’altro che chiuso, anche perché c’è Eliana Michelazzo che quotidianamente regala piccoli e grandi colpi di scena. Fanpage ha lanciato infatti un’indiscrezione che potrebbe riscrivere la vicenda dell’inesistente Simone Coppi per come è stata raccontata. E allora bisogna fare un passo indietro, alla notte del 18 maggio, quando l’agente alle telecamere di “Live – Non è la d’Urso” confessa di aver capito che l’uomo che riteneva suo marito non esiste. Ammise anche di non averlo mai incontrato dal vivo, ma di aver avuto solo scambi virtuali. Ora emerge che due settimane prima di quella confessione Eliana Michelazzo aveva ammesso già di fronte ad una persona di sapere che Simone Coppi non esisteva. E in questa storia, secondo Fanpage, il marito di Eva Henger potrebbe avere un ruolo chiave. Massimiliano Caroletti è a capo della Barnum Agency, società che cura l’immagine di alcuni artisti, come la moglie stessa, la figlia di lei Mercedesz, Daniele Interrante, Floriana Messina e Sara Varone. Ora Caroletti starebbe aiutando Eliana, che proprio a lui e a Eva Henger avrebbe confessato di sapere da anni che Simone Coppi non esiste.

ELIANA MICHELAZZO SAPEVA CHE SIMONE COPPI NON ESISTEVA

Pare che Eliana Michelazzo sappia che Simone Coppi non esiste dal 2010. Fanpage cita due fonti molto vicine ai protagonisti di questa vicenda, che hanno raccontato di questa confessione. L’ex agente di Pamela Prati sarebbe stata inizialmente “agganciata” dal finto Simone nel 2009, dopo sei mesi si è resa conto che non esisteva. Furiosa per la presa in giro, avrebbe dato la colpa alla socia Pamela Perricciolo, ma per ragioni personali avrebbe deciso di restare vicino alla donna, continuando a lavorare al suo fianco dietro la promessa di successi sempre più importanti. Quindi Eliana, che ora accusa pubblicamente Pamela Perricciolo, già sapeva che il marito magistrato non esisteva, come tra l’altro aveva detto la stessa socia a Fanpage. Ora la domanda sorge spontanea: chi le è suggerito di modificare la confessione, e perché? Lei intanto continua a pubblicare “prove” dei regali ricevuti dal finto compagno. Ad esempio ha pubblicato sui social un biglietto di Interflora con scritto: “Buon San Valentino amore mio. Simo”. Ma potrebbe essere stata la stessa Eliana ad averla spedita per avvalorare l’esistenza di Simone…

