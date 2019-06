ELIANA MICHELAZZO VS PAMELA PERRICCIOLO/ Salta lo scontro in diretta: perché?

Tutti davanti al televisore per assistere alla nuova puntata dI Live non è la d’Urso e, ancora di più, per godersi l’atteso faccia a faccia tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Un scontro annunciato da giorni, che avrebbe dovuto avere luogo proprio in questi istante. Questo però non è accaduto. A Live non è la d’Urso non c’è stato alcun confronto/scontro tra Eliana e Pamela Perricciolo, cosa che ha deluso i telespettatori. Eliana ha affrontato la prima parte della trasmissione, quella del match, ed ha poi lasciato lo studio quando a fare il suo ingresso, per una chiacchierata esclusiva con la d’Urso, è stata la Perricciolo. Le due ex socie però non si sono incontrate, né hanno avuto modo quindi di confrontarsi. Perché? (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAMELA PERRICCIOLO VS ELIANA MICHELAZZO

Arriva il momento dell’atteso faccia a faccia tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo a Live non è la d’Urso. Si inizia proprio con l’ingresso di donna Pamela, da sola, in studio per una nuova chiacchierata con Barbara d’Urso. Il racconto della precedente intervista risulta infatti essere ricco di contraddizioni e questa sera, prima del confronto con Eliana Michelazzo, la Perricciolo ha da chiarire alcuni punti. Uno di questi riguarda Pamela Prati e l’invenzione di Mark Caltagirone. Per la Perricciolo “Pamela sapeva di Mark e ha voluto portare avanti questa cosa anche un po’ per gioco. Pamela mi ha deluso perché doveva stare lei qui e dire la verità. È sempre colpa di qualcun altro, io ho retto il gioco a Pamela Prati, Il lavoro più sporco l’ho fatto io perché non mi chiamo Pamela Prati“, ammette.

ELIANA CONTRO PAMELA PERRICCIOLO: L’ULTIMO ATTO IN DIRETTA

Intanto, sale l’attesa anche sul web per il faccia a faccia tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo a Live non è la d’Urso. Prima dell’inizio della puntata, Eliana è proprio tornata all’attacco con un post di accusa su Instagram. “Vergogna! Questo è il posto che ti meriti, no la tv! Criminale! – ha scritto la Michelazzo, postando lo scatto di una progione. Ha poi aggiunto – Hai fatto solo il gioco sporco da più di 20 anni! Bugiarda! Meschina! E poi ti sei presa gioco di un minore, schifosa”. L’ultimo atto di questo caso di cui ormai si parla da mesi e ovunque andrà in onda in diretta tra pochi minuti nella nota trasmissione di Barbara d’Urso. Chi avrà al meglio tra le due? Da quale parte si schiererà il pubblico?



