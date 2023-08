Elicottero militare americano precipita durante esercitazione in Australia/ Morti 3 marines

L’Osprey V-22, un ibrido tra un elicottero e un aereo militare americano a decollo e atterraggio verticale, è precipitato questa mattina durante una esercitazione in una zona a Nord dell’Australia, vicino all’isola di Melville. A bordo, come riportato da Agi, c’erano ventitré marines, di cui tre sono morti e cinque sono ricoverati al Royal Darwin Hospital in condizioni gravi. Non è chiaro se ci siano ancora dei dispersi. Il bilancio potrebbe essere destinato a diventare più drammatico.

Ucraina, vertice segreto con Nato al confine con Polonia/ "Presenti generali Usa e Uk"

Alle esercitazioni, denominate “Predators Run”, stavano partecipando circa 2.500 militari provenienti da Australia, Stati Uniti, Indonesia, Filippine e Timor Est. Le persone che erano a bordo del velivolo, tuttavia, erano esclusivamente statunitensi. A confermarlo è stato il ministero australiano della Difesa. “In questo momento tutta la nostra attenzione è nella risposta all’incidente e nella sicurezza di quanti erano a bordo”, ha affermato il Primo Ministro locale Anthony Albanese, senza fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. Le cause dello schianto al momento restano un mistero.

Covid Usa, scuole chiuse in distretti Texas e Kentucky/ Picco di casi: stop lezioni in presenza

Elicottero militare americano precipita durante esercitazione in Australia: il precedente

L’Osprey V-22 non è purtroppo l’unico elicottero militare americano ad essere precipitato durante una esercitazione. A marzo scorso, uno stesso modello dell’esercito degli Stati Uniti, si era schiantato in Norvegia. In quel caso le vittime erano state quattro. L’ultimo incidente di questo genere in Australia risale invece al 2017. Anche allora erano stati provocati dei decessi.

I dubbi sull’utilizzo di questo genere di mezzo militare dunque continuano ad essere numerosi. Il velivolo è un convertiplano, ovvero un ibrido tra un elicottero e un aereo, con due rotori orizzontali alle estremità delle ali per il decollo e l’atterraggio verticali, che si riposizionano in avanti come elica per il volo. È possibile che qualcosa sia andato storto durante le manovre, al punto da provocare il drammatico incidente odierno. In merito ci saranno inevitabilmente delle indagini nelle prossime ore.

"Offerta Cina ad Arabia Saudita per costruire centrale nucleare"/ WSJ: Usa in allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA