Elicottero scatena incendio dopo schianto in hotel: morto il pilota

Un elicottero si è schiantato sul tetto di un hotel in Australia, prendendo fuoco e causando la morte del pilota e ferendo due persone. L’incidente, le cui dinamiche sono ancora sotto la lente di ingrandimento delle autorità, ha provocato un incendio che ha portato all’evacuazione di circa quattrocento persone. E’ successo nelle scorse ore di oggi, nella giornata di lunedì 12 agosto, in una zona turistica di Cairns. L’elicottero ha preso fuoco nell’impatto, come si evince anche dai numerosi video che circolano in rete.

Terremoto a Los Angeles di magnitudo 4.6/ La scossa è stata avvertita fino a San Diego

Le autorità locali hanno dichiarato di non avere conferme sull’identità del pilota morto nell’incidente, non è ancora chiaro se avesse una licenza o se lavorasse per la società proprietaria del velivolo, la Nautilus Aviation. L’albergo resterà chiuso in attesa di verificarne l’agibilità. Secondo quanto riferisce il tabloid britannico Daily Mail, il velivolo potrebbe essere stato rubato, mentre secondo il Queensland Ambulance Service (Qas), due pale del rotore si sarebbero staccate nell’impatto, finendo poi nella piscina dell’hotel.

Montanari attacca migranti in Università “Comportamenti indecorosi”/ Choc rettore ‘teorico‘ dell'accoglienza

Elicottero si schianta contro un hotel in Australia, la ricostruzione choc: “Sembrava una bomba”

“È stato raccontata che sembrava una bomba e che, dopo il fuoco, numerosi clienti dell’albergo erano molto incerti sulla situazione”, le parole della portavoce Caitlin Dennings. In un comunicato, Nautilus Aviation, ha preannunciato che collaborerà a stretto contatto con chi di dovere per esaminare “l’uso non autorizzato di uno dei nostri elicotteri nelle prime ore di questa mattina”.

Come si apprende dai video reperibili in rete, le strade sono state isolate dopo l’incidente dell’aereo e la polizia ha dichiarato una situazione di emergenza.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle 20.30 del 12 agosto 2024: le cinquine