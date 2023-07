Elijah Wood vs Zelensky/ Video choc sui social: “Sei dipendente da alcol e droghe, curati”

Il famoso attore hollywoodiano Elijah Wood, divenuto noto in tutto il mondo per aver interpretato Frodo nel film Il Signore degli Anelli, ha pubblicato un video suoi social in cui si è rivolto al presidente dell’Ucraina, Zelensky, consigliando alle stesso di sottoporsi a delle cure per la dipendenza da droghe e alcol. Un filmato che sta facendo un gran parlare e che ha fatto il giro del web in queste ultime ore, provocando reazioni discordanti fra i fan dello stesso Elijah Wood, fra chi in qualche modo ha approvato lo stesso, i detrattori di Kiev, e chi invece lo ha condannato fermamente. Ma cosa ha detto il buon Frodo? Ecco le parole in video: “Ciao Vladimir, hai un serio problema con alcol e droghe. Spero che ti prenda cura di te stesso. Abbiamo persone qui che possono aiutarti”.

Non è ben chiaro se si tratti di un messaggio ironico o magari Elijah Wood sa qualcosa che noi non sappiamo, fatto sta che il social dove è stato pubblicato il video ha deciso di bloccare lo stesso attore, di conseguenza al momento non è dato sapere a cosa facesse riferimento l’attore americano nel filmato. Sotto al commento sono stati pubblicati numerosi commenti negativi in particolare da Ucraina e Polonia, come presumibile, mentre numerosi russi hanno approvato le parole decisamente choc di Wood.

ELIJAH WOOD VS ZELENSKY: IL PRESIDENTE UCRAINO E LA QUESTIONE GRANO

In attesa di aggiornamenti su tale vicenda decisamente oscura, il presidente Zelensky è uscito nuovamente allo scoperto nella giornata di ieri parlando della questione grano spiegando: “I terroristi russi hanno deliberatamente preso di mira le infrastrutture per il commercio del grano e ogni missile russo è un colpo non solo per l’Ucraina, ma per tutti coloro che nel mondo vogliono una vita normale e sicura”, le parole via Telegram.

Lo stesso Zelensky ha dichiarato di aver “ascoltato le informazioni sugli attacchi russi notturni a Odessa e ad altre regioni”. Durante l’attacco notturno ad Odessa “i razzi hanno colpito il terminal del grano e del petrolio e danneggiato i serbatoi e le attrezzature per il carico ed è scoppiato un incendio”, aveva invece fatto sapere il portavoce del comando militare ucraino Sud, Vladyslav Nazarov.

