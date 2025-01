Eliminato Grande Fratello, chi è? A rischio Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

È tutto pronto per la 26a puntata del Grande Fratello e sono tanti i temi caldi che verranno affrontati tra sorprese, confronti e nuovi ingressi ma soprattutto c’è molta attesa per scoprire chi sarà l’eliminato Grande Fratello con ben sei concorrenti che sono al televoto e che rischiano di uscire dalla Casa più spiata d’Italia (salvo la possibilità di rientrare grazie al bonus ‘seconda vita’) In nomination ci sono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando, cosa dicono i sondaggi?

Zeudi Di Palma "Uomini o donne? Ecco da chi sono più attratta”/ Javier Martinez la incalza al Grande Fratello

Scendendo nel dettaglio in base ai sondaggi ed ai pronostici l’eliminato Grande Fratello potrebbe essere uno tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta o Stefania Orlando. Spulciando nei sondaggi di Forum e Pagine come Forum del Grande Fratello ad avere il minor numero di preferenze sono Shaila Gatta con solo l’11% di preferenze e Lorenzo Spolverato poco meglio con il 12%. La coppia infatti per i loro atteggiamenti un po’ sopra le righe e gesti provocatori ed aggressivi che spesso hanno fatto infuriare il web. A sorpresa, inoltre, a rischiare di uscire c’è anche Stefania Orlando con una percentuale di voti a favore del 16%. Uno di loro tre sarà l’eliminato Grande Fratello?

Luca Calvani e Jessica Morlacchi è amore? L'abbraccio e le lacrime/ "Io l’ho scelto e lui ha scelto me"

Eliminato Grande Fratello 26a puntata: salvi Iago Garcia, Amanda Lecciso e Luca Calvani?

Mentre rischia di essere l’eliminato Grande Fratello della puntata di questa sera uno tra Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta gli altri tre concorrenti in nomination secondo i pronostici dovrebbero essere salvi. A guidare le proiezioni è Iago Garcia che nei vari sondaggi ha una percentuale altissima di preferenze, 25% di voti seguito da Luca Calvani con il 19% ed Amanda Lecciso con il 18%, loro dovrebbero essere salvi ma tutto può cambiare. Tuttavia aldilà del risultato del televoto, non è escluso che chi perde il televoto rimanga lo stesso in gioco usufruendo del bonus ‘seconda vita’ ovvero la possibilità di rientrare in gioco quando saranno eliminati. Insomma si preannuncia una puntata piena di colpi di scena.