Ieri sera, giovedì 23 gennaio 2025, è andata in onda su Canale 5 la 25esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati, sei concorrenti sono finiti al televoto e in molti sono curiosi di sapere chi sarà il prossimo eliminato. A finire in nomination sono stati: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Lucca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. In questo caso però il televoto non eleggerà il preferito, i telespettatori infatti dovranno scegliere chi vogliono salvare.

Quando è arrivato il momento delle nomination ha iniziato Pamela che ha fatto il nome di Amanda, lei invece ha nominato Shaila. Zeudi dando la colpa alla lontananza per via della sua permanenza nel tugurio ha fatto il nome di Eva dicendo che non hanno ancora legato. La Gatta ha nominato Stefania perché pensa che sia molto finta, la Grimaldi invece ha nominato Chiara accusandola di illudere i ragazzi del Grande Fratello. Jessica invece ha fatto il nome di Amanda e ha fatto sapere che nominerà lei tutte le volte che non potrà votare Luca. La Cainelli pensa che Stefania si sia avvicinata a lei solo per curiosare nelle sue vicende sentimentali ed è per questo che l’ha nominata. Anche Ilaria ha fatto il nome della showgirl perché non ha affatto gradito che l’abbia definita una suddita di Shaila. Quando è stato il momento della Orlando ha fatto il nome di Shaila, Helena ha nominato Ilaria e MariaVittoria invece ha nominato Amanda.

Le altre nomination del Grande Fratello, chi sarà il prossimo eliminato? Cosa dicono i sondaggi

Durante la diretta di ieri sera Iago ha nominato Lorenzo, Tommaso e Giglio invece hanno fatto il nome di Luca perché non hanno gradito come si è comportato durante il battibecco con Spolverato. Maxime ha fatto il nome di Iago dicendo che è la persona che conosce di meno, ha usato la stessa motivazione anche Alfonso. Calvani ha nominato Lorenzo e lui ha ricambiato. Anche Javier ed Emanuele hanno fatto il nome di Spolverato, lo ha fatto anche Bernardo dicendo che gli vuole bene però lo ritiene troppo arrogante.

Nei prossimi giorni scopriremo chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello, intanto secondo i sondaggi delle varie pagine social né Lorenzo né Iago al momento rischiano di essere eliminati perché sono quelli che stanno ricevendo più voti. Il gieffino che invece sta ottenendo meno voti è Luca Calvani, se le cose dovessero restare in questo modo potrebbe essere lui il prossimo eliminato.