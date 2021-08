Elisa Balsamo diretta Omnium/ Ciclismo pista Olimpiadi Tokyo 2020: podio?

DIRETTA ELISA BALSAMO OMNIUM CICLISMO SU PISTA (OLIMPIADI TOKYO 2020)

L’Omnium femminile con Elisa Balsamo sarà al centro dell’attenzione italiana per quanto riguarda l’ultima giornata del ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020, oggi domenica 8 agosto 2021, gara da seguire dal velodromo Izu di Shizuoka perché può essere la nostra ultima speranza di medaglia dopo una spedizione comunque positiva, con la meravigliosa medaglia d’oro con record del Mondo di Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell’inseguimento a squadre maschile e il bronzo proprio nell’Omnium maschile di Elia Viviani, senza dimenticare la medaglia di bronzo nella prova in linea su strada di Elisa Longo Borghini. Come abbiamo già spiegato in occasione della gara maschile, l’Omnium è cambiato notevolmente rispetto a Rio 2016. Era infatti una gara che si disputava su sei prove in due giorni differenti, ora le specialità sono quattro e in una sola giornata, che sarà appunto oggi per le donne. Nel nuovo omnium si hanno così nell’ordine uno scratch che comincerà già alle ore 3.00 italiane, poi una corsa tempo che è la grande novità alle ore 3.45, la corsa ad eliminazione che in calendario è alle ore 4.26 ed infine una corsa a punti che emetterà tutti i verdetti dalle ore 5.25, dunque l’Omnium si consumerà nello spazio di circa tre ore. Il sistema di punteggio prevede che alla classifica delle prime tre prove vengono sommati i punteggi ottenuti nella corsa a punti conclusiva per determinare la classifica finale. Per l’Italia ci sarà in gara Elisa Balsamo, che il c.t. Edoardo Salvoldi ha preferito a Letizia Paternoster: che cosa saprà fare?

COME VEDERE ELISA BALSAMO, OMNIUM CICLISMO SU PISTA, IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della gara dell’Omnium con Elisa Balsamo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale data la complessità di questo evento del ciclismo su pista. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

ELISA BALSAMO OMNIUM CICLISMO SU PISTA: RISULTATI E CONTESTO

L’Omnium dunque catalizza oggi grazie ad Elisa Balsamo le nostre speranze per chiudere al meglio il programma del ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020. Sarà il debutto a cinque cerchi del nuovo formato comunque in uso già da qualche anno, il problema semmai è che l’ultimo grande evento internazionale su pista sono ancora i Mondiali di Berlino 2020, disputati a fine febbraio, a ridosso insomma dello scoppio anche in tutta Europa della pandemia di Coronavirus. In quella occasione la nostra rappresentante era stata Letizia Paternoster, che tra l’altro era stata splendida seconda e medaglia d’argento, ma adesso ci affidiamo alla sua compagna d’avventura nella Madison, Elisa Balsamo, a sua volta eccellente specialista di varie discipline del ciclismo su pista e già quarta nell’Omnium ai Mondiali di Apeldoorn 2018. Le avversarie sono tante ed agguerrite, a cominciare dall’olandese Kirsten Wild che in carriera ha vinto otto ori mondiali su pista, tra i quali due nell’Omnium (2018 e 2019), ma noi speriamo naturalmente che le Olimpiadi Tokyo 2020 del ciclismo su pista possano chiudersi con un acuto azzurro firmato da Elisa Balsamo nell’Omnium.

