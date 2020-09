Elisa De Panicis e Mila Suarez: “Ci stiamo frequentando”/ Alessi sbotta: “Fate finta”

Tra Elisa De Panicis e Mila Suarez starebbe nascendo un sentimento. Le dirette interessate lo confessano a Barbara D’Urso, nello studio di Pomeriggio 5, parlando dell’infuocato bacio che le ha viste protagoniste sul red carpet di Venezia. “State insieme?” è la domanda che pone la D’Urso, “Fidanzate ufficialmente no però ci stiamo conoscendo in un’altra maniera.” la replica della De Panicis, che poi aggiunge “Se mi state chiedendo se sono lesbica vi dico che in questo periodo sono un po’ confusa, sicuramente mi sono avvicinata più a Mila rispetto ad altre persone.” Una risposta che stizzisce però Roberto Alessi in collegamento, che si scaglia con durezza contro le due affascinanti influencer.

Roberto Alessi contro Elisa De Panicis e Mila Suarez: “Fate tutto per i giornali”

“Pur di finire sui giornali si fa qualsiasi cosa.” tuona Alessi a Pomeriggio 5, per poi aggiungere “Siete andate sul red carpet, avete fatto finta di essere due ragazze che stavano insieme per strappare delle foto e ci siete riuscite. Complimenti.” Elisa De Panicis non ci sta: “Mi sento offesa in questo momento di queste parole che mi hai detto”, ma Alessi si infuria e ricorda che “Io te lo dico perché la settimana scorsa una persona è morta per questa cosa e ci vuole rispetto.” A questo punto Elisa chiarisce i suoi sentimenti: “Io dopo le tante delusioni d’amore che ho avuto con gli uomini mi sono avvicinata per la prima volta a una donna e non ti escludo che io con Mila sto bene.” La chiusura, sarcastica, è però del direttore di Novella2000: “E andate dunque sul red carpet a limonare? Ma dai!” (Clicca qui per il video)



