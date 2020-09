Elisa De Panicis e Mila Suarez bacio saffico a Venezia/ Il web: “La grande volgarità”

Elisa De Panicis e Mila Suarez sono arrivate sul red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante. Le due “starlette” hanno attirato l’attenzione dei fotografi dando letteralmente spettacolo e regalando un fuori programma che è diventato l’argomento del giorno a Venezia e non solo. L’ex di Alex Belli e la ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si sono scambiate un bacio saffico e passionale di fronte ai fotografi. Incuranti delle regole anti-Covid19 come quella del distanziamento sociale, la Suarez e la De Panicis sono state molto criticate per questo bacio lesbo, anche se c’è chi ha pensato che questo gesto sia stato fatto dalle due modelle per lanciare un messaggio al grande pubblico: ossia l’amore non ha sesso. Una cosa è certa: il bacio saffico tra le due è stato immortalato da tutti e ripreso su tutti i social e magazine di gossip (e non solo) diventando “virale”, anche se le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questa loro scelta.

Elisa De Panicis e Mila Suarez bacio passionale a Venezia

Il bacio saffico tra Elisa De Panicis e Mila Suarez al Festival del Cinema di Venezia è stato sicuramente uno dei momenti più “hot” della giornata, anche se il pubblico dei social non ha particolarmente apprezzato il gesto delle due opinioniste dei programmi di Barbara D’Urso. Il loro fuoriprogramma a Venezia 77, infatti, è stato molto criticato da parte del pubblico che ha sottolineato come il livello di una manifestazione cinematografica nota a livello mondiale sia oramai diventata la fiera di Fitvia e delle influencer. “E anche il Red Carpet sta Andando a PUTT*NE…. Stanno scendendo sempre più nel ridicolo ogni Anno va sempre peggiorando!!!! Bah….” scrive un utente sui social, a cui fai eco un altro: “ma fate vomitare !!! Quando le cose le fanno apposta per avere un po’ di visibilità..”. Tantissimi i commenti contrari al bacio come quello di una utente che precisa: “mi fanno pena, a cosa si arriva pur di far parlare, è uno sfregio x le vere lesbiche, visto che lo fanno solo x visibilità, ma de che???Non c’è nulla di male, ma dico è fuori luogo”. Poi c’è anche chi commenta lo scatto dicendo: “foto brutta e volgare nell’inquadratura e nella sceneggiata di questi due visi truccati pesantemente secondo lo stereotipo triviale vigente. Che noia”, mentre un utente citando il film Premio Oscar “La grande bellezza” scrive “siamo al festival del cinema, un titolo “La grande volgarità”. Punto.”.



