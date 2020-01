ELISA DE PANICIS E THEO HERNANDEZ STANNO INSIEME/ Scoop di Signorini, e i tifosi…

Elisa De Panicis e Theo Hernandez stanno insieme. A lanciare la bomba in diretta tv su Canale 5 è stato Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda ieri sera. Il giornalista direttore di “Chi”, sempre informatissimo in fatto di scoop, ha fatto riferimento alla vicinanza alla vicinanza tra l’ex concorrente del reality show e il terzino sinistro del Milan, che in questo inizio di stagione si sta mettendo in luce con la maglia rossonera, diventando anche capocannoniere della squadra con 6 gol realizzati a dispetto del suo ruolo arretrato nello scacchiere tattico. E chissà che dietro questo clamoroso campionato di Theo Hernandez non vi sia anche qualche merito da parte della De Panicis. Interpellata da Signorini, anche Wanda Nara ha confermato: “Se conosco Hernandez? Sì lo conosco perché è un giocatore molto bravo”.

Stando alla reazione mostrata dalla De Panicis dopo la rivelazione di Alfonso Signorini, sembra di poter dire che l’ex gieffina non si aspettasse lo scoop da parte del conduttore. La ragazza è sembrata infatti molto imbarazzata, ma a conferma del gossip che la vede protagonista con il terzino francese di proprietà del Milan c’è da dire che non ha smentito il flirt come invece avrebbe potuto se si fosse trattato di una fake news. Da sottolineare la “curiosa” reazione da parte del mondo dei social dopo la notizia dell’amore tra Elisa De Panicis e Theo Hernandez. In particolare i tifosi (e le tifose) rossonere sono apparse parecchio preoccupate dopo aver appreso l’esistenza di questa relazione: il leitmotiv di moltissimi tweet era “Elisa, non ce lo rovinare”!

