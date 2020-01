Elisa De Panicis eliminata?/ Dallo scandalo Salvo a gli attacchi di Antonella Elisa (Grande Fratello Vip)

Impossibile per Elisa De Panicis non farsi rigare il viso dalle lacrime nell’apprendere quanto accaduto al Grande Fratello Vip 4. Durante la scorsa diretta, la modella è stata informata infatti dello scandalo Salvo Veneziano, ma ha potuto scoprire solo alcune delle frasi dette dall’ormai ex concorrente. Tanto è bastato per farla finire in lacrime, ma anche per spingerla a mettersi in discussione. Nel suo commento su Veneziano, Elisa ha rivelato infatti di aver ricevuto un monito dal padre anziano prima di entrare nella Casa: che non lo deludesse in alcun modo. Così quando ha notato che i concorrenti uomini la guardavano un po’ troppo, per via del suo outfit, ha deciso di cambiarsi d’abito. “Quel giorno mi sentivo effettivamente gli occhi addosso e sono andata poi a cambiarmi in stanza e ho messo una tuta con le relative scarpe”, ha svelato ancora abbattuta dalle novità. Elisa ha avuto poi modo di incontrare Salvo e parlargli a quattr’occhi: l’ex gieffino le ha fatto le sue scuse e forse la modella non era ancora pronta per sfogare la sua rabbia. “Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni. Sicuramente non c’era niente da ridere”, ha detto Salvo, “non intendevo offendere nessuno e sicuramente sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa, chiedere scusa al genere femminile, perchè io sono uno che combatte la violenza di genere in ogni sua forma”. Elisa invece ha deciso di ricordare uno dei momenti più interessanti che ha vissuto nel reality: “Quando sei venuto a Casa, hai fatto un bellissimo discorso soprattutto sul rimanere sempre e solo con una donna, non tradirla mai. Comunque sia va anche rispettata la donna…”. La modella gli ha ricordato poi che alcune parole che ha usato potrebbero dare il cattivo esempio ai bambini che seguono il programma. Una reazione molto soft da parte di Elisa, forse sicura che il contesto in cui Salvo ha detto determinate frasi fosse goliardico. Clicca qui per guardare il video di Elisa De Panicis e Salvo Veneziano.

Elisa De Panicis, Grande Fratello Vip 4: la polemica di Antonella Elia

Tempo di chiarimenti per Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4 e non per quanto riguarda le ultime dichiarazioni di Antonella Elia, che l’ha definita “una pornostar”, visto che “i maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”. Dopo un breve battibecco fra le due, visto che Elisa ha ironizzato sul fatto che la Elia porti il perizoma nonostante la sua età, il discorso è proseguito poi su Andrea Denver. All’amica Paola Di Benedetto, ha confessato di aver avuto un flirt sia con il modello che con Ivan Gonzalez, anche se è sul primo ad avere più riserve: “Mi dà fastidio la sua presenza. Non perchè provi ancora qualcosa, ma perchè è una di quelle persone che pensi di non rivedere mai più nella tua vita, persone che ne hanno fatto parte per un breve periodo”. Secondo Elisa, Andrea non l’avrebbe trattata come merita, mancandole persino di rispetto. Non si riferiva però ai quattro incontri fisici che il modello ha rivelato di aver avuto con lei durante la puntata dello scorso mercoledì. Superato questo scoglio, i due ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi ancora. Lei lo definisce fastidioso, mentre lui crede che sia presuntuosa. “Per me tu sei una carissima amica, te l’ho detto mille volte e basta”, ha detto il modello, sicuro comunque di voler creare un bel rapporto con lei. Un bel cambio di rotta se si pensa che poco prima, la De Panicis aveva smascherato Denver, rivelando una strategia ben precisa su come agire nel reality: “Andrea al telefono mi ha detto: ‘Non voglio entrare nella Casa e mettere i sentimenti’. Poi, a un certo punto mi chiama e mi dice: ‘La cosai intelligente sarebbe che Ivan diventasse il mio migliore amico e sarebbe interessante fare una storia io e te”. Parole che il modello tuttavia ha negato di aver mai detto. Questa sera, la modella è a rischio eliminazione con Andrea Montovoli: cosa succederà? Clicca qui per guardare il video di Elisa De Panicis e Andrea Denver.

