ELISA DE PANICIS/ Scopre le frasi shock di Salvo: la reazione (Grande Fratello Vip)

Elisa De Panicis scopre delle gravi dichiarazioni di Salvo Veneziano sul suo contro all’apertura della nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Basita e scossa, Elisa non sente però le dichiarazioni di Salvo che Signorini preferisce omettere del tutto e non replicare. Tuttavia vengono mandate in onda delle immagini che riassumono quanto accaduto. Alfonso le chiede allora quali siano le sue sensazioni di fronte a tutto questo: “Il mio papà ha 70 anni e prima di entrare qui mi ha detto di non deluderlo. – ammette, poi aggiunge – In quel giorno effettivamente mi sentivo troppo gli occhi addosso, infatti poi mi sono andata a cambiare poco dopo e ho indossato una tuta sportiva”. Ma Signorini la invita a non giustificarsi perché non deve: “Ma questo comunque non legittima i commenti sessisti dei maschi!” sbotta il conduttore! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elisa De Panicis e la tormentata situazione con Andrea Denver

Elisa De Panicis ha già avuto modo di chiarire quello che sarebbe successo fra lei e Andrea Denver. I due modelli, ora al Grande Fratello Vip, sono stati al centro di una frecciatina del conduttore durante la scorsa diretta, che ha ipotizzato un flirt del passato. Una visione che Denver non ha accettato su tutta la linea, salvo trasformare Elisa in un vero e proprio fascio di nervi.”Ho visto una foto di Andrea su Instagram e l’ho ripostata sul mio per far ingelosire quell’altro. Vedo nel suo profilo delle storie dove lui è a Roma e giustamente mi chiedo cosa ci faccia. Poi parlando con lui mi confida che avrebbe partecipato al Grande Fratello e io mi sono detta ‘non è possibile’”, ha detto ad Adriana Volpe e Paolo Ciavarro, entrando poi ancora di più nel dettaglio. Tutto risale ad un San Valentino di due anni fa, quando Andrea decide di invitarla a cena con Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Dopo ci eravamo sentiti e ci eravamo visti. Io comunque non accetto, anche perchè non mi sentivo a mio agio, tra l’altro Andrea e Giulia in quel periodo stavano ancora insieme. Gli dissi che avrei mandato qualche mia amica al mio posto, ma lui voleva uscire con me”, ha aggiunto. Di sicuro avremo modo di parlarne nella puntata di oggi: Denver deciderà di smentire ancora una volta questa piccola scintilla? Anche perchè in base a quanto svelato dalla modella, si tratterebbe di una frequentazione d un anno e mezzo circa. Intanto il modello ha già fatto le sue scuse alla collega per via della reazione avuta al suo ingresso nella Casa. Clicca qui per guardare il video di Elisa De Panicis e Andrea Denver.

Elisa De Panicis, Grande Fratello Vip: la polemica su Salvo Veneziano

Elisa De Panicis è finita nel mirino di Salvo Veneziano, ovvero il pizzaiolo del Grande Fratello Vip 4. Mentre si trova nella metà disagiata della casa, l’ex gieffino e ora redivivo non ha usato belle parole nei confronti della modella. “Se fossi stato single… c’era quella piccolina lì, tutta trasparente con quel cul***ino. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio! Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle perchè le ossa me le sono bevute”, ha detto agli amici. In pochi istanti, molti telespettatori hanno sollevato una forte polemica sui social e si sono scagliati contro il pizzaiolo, difeso però da Cristina Plevani. Molti utenti infatti hanno pensato che Veneziano abbia descritto un atto di violenza su Elisa, mentre in realtà sembra che si trattasse solo di un modo enfatico, colorito. Il suo modo di parlare insomma. Ignara di tutto, anche se presto verrà informata dell’accaduto, Elisa ne approfitta per stringere una piccola alleanza con Carlotta Maggiorana, a cui ha raccontato le difficoltà di una giovinezza senza il padre e la consapevolezza che la famiglia sia uno degli aspetti più importanti nella vita di ogni persona.



