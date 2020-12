Elisa De Panicis nuda per gli auguri di Natale/ Il web: “Una pazzesca Lady Gaga”

Elisa De Panicis rende bollente gli auguri di Natale regalando ai fans una foto in cui si mostra totalmente senza veli. Biondissima, con i capelli cotonati e il corpo perfetto in mostra, la De Panicis ha augurato buon Natale a tutti i suoi followers in un modo diverso. Uno scatto che ha scatenato i commenti dei fans che, oltre a ricambiare gli auguri di Natale e ad inchinarsi di fronte alla sua bellezza, hanno notato anche una somiglianza tra Elisa e una diva internazionale come Lady Gaga. “Sei pazzesca”, scrive qualcuno. “Ecco Lady Gaga”, aggiunge un altro utente con cui molti altri si sono detti d’accordo. Guardando bene la foto in basso, effettivamente, i capelli e i lineamenti del viso ricordano molto quelli di Lady Gaga e, di fronte a tali commenti, Elisa De Panicis ha risposto con un sorriso.

IL NATALE DI ELISA DE PANICIS

Dove trascorrerà il Natale Elisa De Panicis? Archiviate le polemiche per il suo party di compleanno, dalle storie pubblicate su Instagram, pare che Elisa non sia in Italia. L’ex gieffina si mostra all’interno di una casa spaziosa di proprietà di un amico che la sta ospitando. Bellissima e in perfetta forma, Elisa ha anche mostrato la serata trascorsa in un locale. Elisa De Panicis, dunque, non si trova in Italia? Sempre molto presente sui social, l’ex gieffina sta condividendo le sue giornate con i followers che non perdono occasione per complimentarsi con lei e con la sua bellezza e, in attesa di un altro regalo di Natale, si godono quello di oggi e che potete vedere in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)





