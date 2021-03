Elisa Di Francisca: “Violenze dal mio ex”/ “Rimasi incinta ma decisi di abortire”

Sono rivelazioni shock quelle fatte da Elisa Di Francisca in un’intervista rilasciata a Repubblica nel corso della presentazione del suo libro “Confessioni di una campionessa imperfetta”. La campionessa di scherma ha rivelato di essere stata vittima della violenza di un uomo, il suo ex fidanzato, che sarebbe potuto arrivare addirittura a sfigurarla. “Qualcuno mi ha chiesto di non raccontare, ma non c’è nulla di cui io debba vergognarmi – ha detto Elisa – Forse sarei finita nel lungo elenco delle donne vittime di un rapporto sbagliato, invece sono qui, anche grazie a mia madre che mi è stata vicina quando lui (l’ex fidanzato, ndr) mi ha spaccato il labbro“, ha raccontato.

Aveva solo 18 anni quando ha dovuto affrontare una vera e propria odissea: “Sono rimasta incinta dello stesso fidanzato geloso e manesco che mi aveva allontanato anche dalla scherma. – ha raccontato – Ho interrotto la gravidanza, cercando di cancellare quel momento. Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna”.

Elisa Di Francisca, confessioni shock: “Mi ha fatto molto male”

Il trauma vissuto ha inevitabilmente avuto ripercussioni nella sua vita. Elisa Di Francisca ha infatti raccontato: “C’è stato un momento in cui ho avuto il rigetto degli uomini, almeno di quelli che capitavano a me, così è stato normale avere una relazione con Claudia, una mia compagna di squadra. Nel senso che eravamo molto intime, pensavamo allo stesso modo, avevamo una sensibilità comune e c’è stata una pulsione fisica.” ha ammesso l’atleta. “È iniziata così, è durata un anno, – ha ricordato la De Francisca – lei voleva discrezione, io la provocavo davanti a tutti: dai, amore, sali, che ti aspetto in camera. La seduzione mi piace. Per me era un’esperienza nuova, per lei no, tanto che voleva farmi cambiare idea sugli uomini.”



