Elisa Di Rivombrosa/ Anticipazioni 11 luglio: Giulio cerca di abusare di Elisa…

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI 11 LUGLIO

Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, sabato 11 luglio, con un nuovo episodio. La fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi continua a far sognare i telespettatori di canale 5 che, a distanza di anni, sono tornati a rivivere le emozioni di una delle storie d’amore televisive più amate di sempre. Tra Elisa e Fabrizio, la passione non è ancora scoppiata. Il conte, tornato a Rivombrosa dopo aver ricevuto una lettera di Elisa, è stato immediatamente rapito dal fascino della dama di compagnia le cui umili origini, però, mal si sposano con la voglia del conte d’intrecciare una storia con lei. Nella puntata in onda oggi, la morte della contessa Agnese spinge così Elisa a lasciare Rivombrosa. Decisa a non trasformarsi in una concubina del conte, Elisa decide di lasciare per sempre Rivombrosa facendo così soffrire la piccola Emilia di cui sarebbe dovuta essere l’istitutrice. Dopo aver lasciato, a malincuore, Rivombrosa, Elisa chiede ospitalità all’amica Margherita non facendo, però, i conti con l’influenza di Fabrizio.

ELISA IN CARCERE, FABRIZIO CORRE IN SUO AIUTO

Dopo la decisione di Elisa di lasciare Rivombrosa, Fabrizio fa terra bruciata intorno alla giovane e chiede all’amico Maffei di non accoglierla. Pur di non tornare a Rivombrosa, Elisa decide così di tornare dalla madre in paese dove il conte Giulio Drago, ubriaco, cerca di abusare di lei. Per difendersi, Elisa lo colpisce e viene arrestata. Lo stalliere Titta corre immediatamente ad avvisare Fabrizio affinchè intervenga per liberare Elisa. Fabrizio, così, chiede a Giulio di ritirare la denuncia, ma il conte rifiuta. Nel frattempo, Fabrizio si reca a Torino con Angelo per consegnare i documenti che provano la congiura ai danni del re. In città incontra il duca Ranieri e si rende conto di avere di fronte una persona che potrebbe far parte dei congiurati. Elisa, nel frattempo, riesce ad uscire dal carcere mentre Fabrizio, su ordine di Lucrezia, viene aggredito dai gendarmi.



