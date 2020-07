Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni 4 luglio: Fabrizio scopre la verità (Replica)

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO

La prima stagione di Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, sabato 4 luglio, alle 14.20 su canale 5. L’episodio in onda oggi è il primo della seconda puntata in cui vedremo Elisa raccontare la verità a Fabrizio. Il conte, sin dal suo arrivo a Rivombrosa, ha pensato che la dama di compagnia della madre fosse una nobile cominciando a corteggiarla sotto gli occhi stupiti del resto della servitù. La morte di Lucia, la moglie del dottor Antonio Ceppi che, sentendosi un peso per il marito che ha detto addio al proprio titolo nobiliare per sposarla, si è suicidata. Elisa partecipa al funerale di Lucia e cerca in tutti i modi di evitare Fabrizio che, invece, vorrebbe starle vicino, ancora incosapevole di avere a che fare con una serva. Van Necker, Ranieri e Lucrezia partecipano alla riunione dei Fratelli della Luce, la setta-congiura segreta di Ranieri contro le riforme del re. I congiurati, durante la riunione, decidono che è arrivato il momento di agire fermando definitivamente il re.

ELISA CONFESSA LA VERITA’ A FABRIZIO

Elisa decide di raccontare a Fabrizio che, in realtà, è una serva. La confessione di Elisa provoca la rabbia di Fabrizio che, sentendosi preso in giro, prima la prende a schiaffi e poi comincia a prenderla di mira davanti a tutti. Agnese, nel tentativo di difendere Elisa, si scontro con Fabrizio mentre a palazzo Van Necker torna il marchese Jean Luc Beauville che parla alla moglie della congiura di una parte della nobiltà ai danni del re. A palazzo Ristori, invece, Alvise spera che Fabrizio parta il prima possibile per poter tornare a controllare le finanze del palazzo. Emilia, la figlia di Anna e Alvise, ha un nuovo attacco d’asma. Spaventata, Elisa corre a chiamare il dottor Antonio Ceppi che si ritrova di fronte Anna e riesce a salvare la piccola. Quella stessa notte, Fabrizio, in presa ai fumi dell’alcol, tenta di abusare di Elisa.



