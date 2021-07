Elisa di Rivombrosa, replica/ Anticipazioni puntata oggi, 10 luglio

Elisa di Rivombrosa, anticipazioni puntata oggi, 10 luglio, in replica

Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, 10 luglio, con una nuova puntata in replica in cui vedremo la bella protagonista interpretata da Vittoria Puccini, prendere finalmente in mano la sua vita dopo la morte del suo grande amore, il conte Ristori. Dopo un lungo periodo passato a soffrire incapace di andare avanti, adesso per lei è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata trascinandosi dietro anche la tenuta che dovrà rimettere in sesto ma trovando i soldi che le servono. Purtroppo quello che ha fatto fino a questo momento non è servito a molto e così ha deciso di mettersi in viaggio verso Genova per trovare quello che cerca. Al suo seguito ci sono anche Agnese ed Amelia. Le tre arrivano sul posto accompagnate da Angelo e a quel punto cercano un imbarco per partire alla volta di Napoli dopo i colpi di scena non mancano.

Lino Banfi, torna Un Medico in famiglia?/ "Proposta per un'ultima stagione bocciata"

Elisa di Rivombrosa incontra Christian Grey, chi è?

Ancora una volta Elisa di Rivombrosa mette in crisi i suoi protagonisti e anche Elisa che viene aggredita da un gruppo di uomini che sono stati inviati proprio da Armand, la mano dietro l’omicidio di Fabrizio. A portarli in salvo ci pensa il capitano della marina della regina britannica, Christian Grey. L’uomo riesce a mettere in fuga i malviventi e questo colpisce nel profondo Elisa che rimane travolta dalla sua bontà e alla fine lo convince a farsi mettere su un postale per Napoli al suo posto. Elisa a quel punto conosce il signor Benton, un archeologo che viaggia insieme a Christian e a quel punto, alcuni racconti, risvegliano in lei sentimenti che sembravano sopiti, come finirà questo viaggio? L’appuntamento è fissato oggi pomeriggio su Canale5 per scoprire il volto di questo ‘nuovo’ personaggio.

LEGGI ANCHE:

Una strada verso il domani 3/ Anticipazioni oggi 9 luglio: Freddy lascia Berlino?Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni oggi 9 luglio: Don Giulio è sparito

© RIPRODUZIONE RISERVATA