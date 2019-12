Elisa D’Ospina e il tumore/ “Mi sono operata per il mioma, ma posso diventare mamma”

Elisa D’Ospina a “La Vita in Diretta” per parlare del tumore: è infatti reduce da un intervento chirurgico. «Abbiamo tolto un mostriciattolo», ha rivelato la modella Curvy. «Tu hai condiviso sui social quello che è accaduto. Ti ho visto nelle Instagram Stories sul letto, con una flebo», le ha detto Alberto Matano. È successo dieci giorni fa, ma Elisa D’Ospina sta meglio. Lo ha assicurato al programma di Raiuno e il conduttore ha confermato: «Sono molto felice per te, sei veramente tosta». Poi la modella è entrata nel merito di ciò che le è successo. «In uno dei tanti controlli semplici di routine hanno scoperto questo mostriciattolo, un mioma, che è molto comune per le donne. Circa il 25 per cento ne può soffrire, quindi una donna su 4». Elisa D’Ospina ha poi spiegato che il tumore è benigno ma bisogna restare sotto controllo. «Crescendo provoca complicazioni che possono portare a scelte drastiche per noi donne. C’è una piccolissima percentuale che si trasformi in tumore maligno. Va monitorato».

ELISA D’OSPINA E IL TUMORE: L’INTERVENTO PER IL MIOMA UTERINO

Elisa D’Ospina ha ammesso che prima della diagnosi non sapeva neppure cosa fosse il mioma. «Finché non m’è toccato non lo conoscevo. Quindi ho pensato alle ragazze che potrebbero soffrirne. Quindi la prevenzione è fondamentale, io sono riuscita a prenderlo in tempo». Ora la modella Curvy dovrà sottoporsi ai controlli per monitorare la situazione. «Potrebbe tornare, ma nel mio caso ho salvaguardato il mio utero, quindi potrò diventare mamma e non è una cosa da poco», ha spiegato a “La Vita in Diretta”. Quando si condivide la malattia però si può incappare negli haters. «Condividere è anche segno di generosità. Per fortuna sui social c’è il tasto blocca, io ho imparato da poco a usarlo. Davo voce a tutti, ma ora non voglio più sentire gli imbecilli. Non ho più tempo per stare dietro a queste cose. I social sono anche persone, ci chiedono tante cose, ma bisogna essere intelligenti: non ci si può sostituire ai medici, quindi preferisco che rispondano loro».

