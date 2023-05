Elisa D’Ospina e Stefano Macchi: “Con Niccolò siamo al settimo cielo”/ “Il parto una festa”

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi, da poco diventati genitori di Niccolò, si raccontano a Storie Italiane. I due, felicissimi con il piccolo tra le braccia, parlano dei loro primi giorni da mamma e papà. Stefano, ex marito di Anna Pettinelli, rivela: “Lei mi accusa di dormire troppo ma non è vero. Dormo 30-40 secondi a letto”. La compagna replica scherzando: “Dorme 7 ore di fila ma è abituato a dormirne 10″.

Stefano Macchi, ex Anna Pettinelli/ Prima foto di famiglia col bebè ed Elisa D'Ospina

Parlando del piccolo Niccolò, il papà racconta: “È nato di 4.630 kg. La bilancia non riusciva a star ferma. È lungo 56 centimetri”. Per la mamma è “Un’avventura fantastica. Volevamo ringraziare il primario Cipriano e tutte le ostetriche perché il parto è stata una piccola festa”.

Una sorpresa per Stefano Macchi

Per Stefano Macchi, a Storie Italiane, una sorpresa da parte di mamma Ines: un videomessaggio. “Ciao Stefano. Sono abituata a ricevere le sorprese da te e da tua sorella ma oggi voglio sorprenderti io. Sono fiera del percorso che hai fatto e molto felice della donna che hai incontrato e della famiglia che stai costruendo insieme a lei. Avete gli stessi valori e obiettivi. Ricordo le tue lacrime di gioia quando hai annunciato che era nato. Mi avete detto della gravidanza di Elisa regalandomi un bambolotto ma lì per lì non avevo capito. Da quando sei diventato papà hai lo sguardo raggiante. È un regalo che vi siete fatti, visto che dal primo giorno parlavate già di figli”.

Katrina, chi è la cantante "Walking on Sunshine"/ "Dalla lavastoviglie all'essere cantante..."

Stefano, in lacrime, racconta: “Mia mamma ancora non può vedere Niccolò perché è in cura. Non sta benissimo e ancora non può scendere. Non è facile”. Elisa spiega: “Presto contiamo di portarlo su e di farglielo vivere un po’. Non avere la mamma vicina in questi momenti non è semplice ma in realtà Ines è sempre vicino a noi perché la sentiamo tantissime volte al giorno”. La felicità per la coppia è immensa. D’Ospina spiega: “Sono al settimo cielo, questo è un regalo grande”.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Video: volo sui tacchi durante l'esibizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA