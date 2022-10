Elisa D’Ospina: “Giovanni Ciacci? Persona arrabbiata col mondo”/ “Vuole essere protagonista a danno di altri”

Elisa D’Ospina attacca Giovanni Ciacci: “Ha sputato nel piatto in cui mangiava”

Per molti telespettatori il comportamento di Giovanni Ciacci nei confronti di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip non ha fatto che rendere evidente una parte vera ma finora tenuta nascosta del noto volto televisivo. D’altronde c’è chi Ciacci ha avuto modo di conoscerlo e ha poi confermato questa impressione di molti. Lei è Elisa D’Ospina che ha avuto modo di conoscere Ciacci durante la sua esperienza a Detto Fatto.

In un’intervista a Fanpage, la D’Ospina ha spiegato perché oggi ha un cattivo ricordo di Giovanni Ciacci: “Non ho mandato giù quello che disse quando, non facendo più parte di Detto Fatto, cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato attaccando una professionista come Bianca Guaccero.”, ha spiegato. E ancora ha raccontato: “durante una presentazione dei palinsesti rifiutò di fare una foto con me perché lui era Giovanni Ciacci e io un personaggio di serie B. Si fece la foto con Alberto Matano e tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione.”

Elisa D’Ospina critica Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip: “Persona arrabbiata con il mondo”

Focalizzandosi su quanto visto di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip, Elisa D’Opsina invece sentenzia: “Ho trovato una persona arrabbiata con il mondo, un accanimento e una voglia di essere protagonista ai danni degli altri.“ Nello specifico del caso Bellavia ha infine ammesso: “Le giustificazioni mi sono sembrate poco credibili. Diceva di essersi arrabbiato per la nomination ma Marco Bellavia aveva fatto un ragionamento condivisibile. Voleva solo dire che Giovanni sarebbe stato una delle persone con la storia più interessante da ascoltare e che il resto della Casa non lo avrebbe nominato.” Elisa conclude accusando Ciacci di “seminare malumore” con l’unico obiettivo di diventare a tutti i costi un personaggio.

