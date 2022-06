Elisa Esposito e il “parlare in corsivo” in voga su TikTok/ “Ho iniziato perché…”

Elisa Esposito e il fenomeno della “parlata in corsivo”: com’è nata la tendenza

Su TikTok ogni nuova tendenza diventa virale nel giro di poco tempo, come quello che sta capitando in questo periodo alla cosiddetta “parlata in corsivo“. A diffondere questa moda sulla piattaforma è la giovane influencer Elisa Esposito: il suo seguito, perlopiù giovanissimi, si sta espandendo sempre più proprio grazie a questa nuova modalità di linguaggio. Come raccontato in un’intervista a FQ Magazine, questa originale idea è nata per caso leggendo i commenti dei suoi fan ai video parlati che quotidianamente pubblica sul suo profilo Tiktok.

“Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo” spiega la Esposito. Ma cosa significa esattamente “parlare in corsivo”?: “È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanesi che parlano così“.

Elisa Esposito tranquillizza tutti: “Nella vita reale non parlo così“

Tuttavia quella di Elisa Esposito resta solo e soltanto una moda del momento. Non parla effettivamente così nella vita reale e, per tranquillizzare i genitori dei giovanissimi fan che la seguono e che hanno iniziato a “parlare in corsivo”, a FQ Magazine spiega: “Tanti genitori mi scrivono dicendo che i figli stanno iniziando a parlare corsivo. Ma io ho specificato, appunto, che scherzo. Quello è un personaggio, nella vita reale non parlo così“. Una moda che, secondo lei, avrebbe coinvolto anche alcuni cantanti: in un recente video postato su TikTok ha infatti spiegato come anche Giorgia, Blanco, Sangiovanni e Tha Supreme abbiano fatto ricorso al “corsivo” in alcune loro canzoni.

La giovane influencer, infine, parla delle critiche che riceve prevalentemente dal pubblico adulto: “Forse non colgono l’ironia, pensano che io sia così nella vita reale. Ho spiegato più volte che è un personaggio, ho messo anche un video su questo. Alla fine molti commenti negativi si stanno trasformando in positivi“. Anche in un video condiviso su Instagram, la Esposito ha risposto duramente agli haters zittendo ogni critica.

