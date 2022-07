Elisa Esposito, prof di corsivo/ “Devo tutto al mio ragazzo Davide Gentile”

Elisa Esposito: il successo su TikTok

Elisa Esposito, tiktoker milanese con 800 mila follower e oltre 27 milioni di like, è diventata famosa insegnando a “parlare in corsivo”, un accento che esaspera la cadenza milanese. Ha aperto anche un profilo su OnlyFans, dove pubblica qualche video e foro che non può essere divulgato su Instagram e TikTok perché leggermente più audace. “Da tempo lavoro su TikTok, ma tutto questo è nato quando ho iniziato a creare post parlati. Utilizzavo la mia voce normale, ma la gente notava che scandivo le finali di ogni frase e così è nato il “corsivo”, poi ho fatto u video con il mio fidanzato: mentre lui parlava normalmente ho cominciato a rispondergli in corsivo. Quel video totalizzò 7 milioni di visualizzazioni”, ha rivelato sulle pagine di Novella 2000.

Elisa Esposito fidanzata con Davide Gentile.

Elisa Esposito è fidanzata con Davide Gentile, anche lui tiktoker: “È stato lui a convincermi ad andare avanti su questo percorso. Davide è un ragazzo molto intelligente, siamo insieme da sei mesi e come me non dà alcuna importanza a quello che dicono gli haters. È stato proprio questo a farmi innamorare di lui. Abbiamo le stesse idee e le portiamo vanti contro qualsiasi ostacolo”, ha raccontato a Novella 2000. Elisa ci tiene a precisare di non avere niente in comune con la sua “prof di corsivo”, un personaggio creato per i social, che deve far divertire la gente che segue i suoi post. La tiktoker e star del momento ha da poco finito la scuola di estetista, ma passa le sue giornate registrando video per i social: “Ormai è la mia professione”. Per il momento la “prof di corsivo” non pensa al futuro ma si gode il momento.

