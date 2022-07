Elisa Esposito sbotta e snobba GF VIP/ “Mi hanno chiamato e ho rifiutato perché…”

Elisa Esposito, niente Grande Fratello VIP: ha rifiutato

Elisa Esposito, prof di corsivo e fenomeno social del momento, non sarà tra le protagoniste del prossimo Grande Fratello VIP. La ragazza di Tik Tok nelle scorse ore ha svelato i motivi che l’hanno portata a declinare l’invito di Alfonso Signorini e nel frattempo si è tolta qualche sassolino nei confronti di alcuni utenti. La Esposito, infatti, ha fatto intendere di non aver mai preso in considerazione l’idea di partecipare al GF VIP: “Ho detto in modo chiaro di no perché ad ora non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi. Perché è una cosa che sinceramente non mi piace”, ha spiegato. “Non voglio che escano notizie false, quindi ora chiarisco questa. Questione Grande Fratello Vip, smentisco tutte le voci che stanno girando. Io non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare“, ha ribadito seccata.

Elisa Esposito: “GF VIP? Mai detto che sarei andata”

Eppure era stata lei stessa a “pubblicizzare” la chiamata del GF VIP, ma anche su questa tema Elisa Esposito ha voluto fare alcune precisazioni: “Avevo girato un filmato riguardo al GF Vip e avevo scritto ‘quando ti chiamano’, non ‘quando vado’, la cosa è differente. Perciò anche quando è uscita la questione che sarei sicuramente andata non era vera e non so chi l’abbia fatta uscire. Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché mi hanno eliminata o perché ho fatto un TikTok in cui ho spoilerato o robe varie… tutto qua“, ha continua la prof di corsiva. Insomma, nessuna speranza di vederla all’interno della casa. Almeno per ora.

