Elisa Isoardi, incidente hot ad Affari Tuoi/ Carlo Conti interviene e…

Elisa Isoardi rischia l’incidente hot durante la diretta di Affari Tuoi Viva Gli Sposi. Il vestito si sposta leggermente mentre la showgirl spacchetta una delle scatole indicate dai concorrenti, futuri sposi, della puntata. La Isoardi non bada ai suoi movimenti scomposti e rischia la gaffe. Ci pensa il conduttore Carlo Conti, tra le risate generali, a stoppare la frenesia della sua ospite. “Attenta! Altrimenti si vede tutto!”, le dice il padrone di casa. Elisa Isoardi, dunque, lascia il segno in questa puntata speciale di Affari Tuoi, davanti agli occhi di milioni di telespettatori. L’ex fidanzata di Matteo Salvini prosegue con la consueta ironia il gioco e addirittura dispensa consigli ai futuri sposi, circa la cifra dia richiedere al “Dottore”: “Io prenderei cento mila euro ma anche centoventi mila euro perché questi ragazzi oltre al mutuo hanno anche il matrimonio, il pranzo e il resto”. Dunque incidente hot già archiviato per Elisa Isoardi. Dopotutto Carlo Conti l’ha fermata in tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA