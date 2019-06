Elisa Isoardi/ “Matteo Salvini? Dopo lui non voglio uomini per un bel po’!”

Dalla fine della storia d’amore tra Elisa Isoardi e il vice premier Matteo Salvini è passato ormai qualche mese. Una rottura che è servita alla conduttrice a comprendere molte cose. Lo ammette nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Ho capito molte cose nei sei mesi dopo la fine della mia relazione con Matteo Salvini – afferma Elisa Isoardi -. Questo periodo mi è servito a capire e realizzare cosa voglio fare della mia vita.” La conduttrice ancora aggiunge: “Se alle sei del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno a mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Prima non ero capace di stare così bene con me stessa”. La Isoardi ammette, dunque, che nonostante il dolore per la fine di un amore, oggi è felice e in pace con se stessa.

Elisa Isoardi, nuovo amore dopo Matteo Salvini?

Oltre alle questioni di cuore, Elisa Isoardi parla anche dei suoi prossimi progetti lavorativi. “Il futuro? Sarà positivo – ammette la conduttrice -. Lo dico perché sento molta energia positiva in me. E guardo finalmente con serenità al mio passato, come se fosse una biblioteca”. In merito alla presunta storia d’amore con Alessandro Di Paolo, con cui è stata fotografata insieme, Elisa Isoardi mette a tacere ogni gossip. Infatti ammette: “É un amico come tanti. Io sto bene così. Un uomo ora non lo voglio”. Insomma, la conduttrice è single e sta riscoprendo se stessa dopo la rottura con Matteo Salvini, tanto da essere certa di non volere più uomini almeno per un bel po’!

