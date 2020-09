Elisa Marconi/ La dottoressa al fianco dei bambini malati di cancro (Le Ragazze)

Elisa Marconi è la giovane “ragazza” del Nuovo Millennio nella prima puntata de Le Ragazze, il programma di Rai3 che racconta l’evoluzione del nostro Paese attraverso le storie e le testimonianze di donne e figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, al di là se sono famose o meno. Nella puntata di venerdì 25 settembre 2020 non solo le storie della centenaria Franca Cancogni, quella di Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti e Luciana Romoli, testimonianza viva di chi a soli 8 anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e a 14 divenne staffetta partigiana, visto che le telecamere del programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa hanno deciso di dare voce anche ad un giovane del nuovo Millennio. Si tratta di Elisa Marconi, una dottoressa che lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica. Una scelta importante quella di Elisa che ha deciso di lavorare in un reparto non facile: quello di radio-oncologia pediatrica.

Elisa Marconi, la dottoressa racconta la sua storia a Le Ragazze

Elisa Marconi nella prima puntata de Le Ragazze ha deciso di raccontare e condividere con i telespettatori la sua decisione di lavorare in un reparto di radio-oncologia pediatrica. Una scelta che la dottoressa ha fatto con un obiettivo importante: stare con i bambini affetti da tumori aiutandoli superare la paura e tutte quelle emozioni che vivono durante le terapie. Si tratta di momenti difficili in cui i bambini vivono emozioni e sensazioni contrastanti che in caso contrario sarebbero costretti a vivere da soli. Proprio per questo motivo la dottoressa Marconi ha deciso di dedicare loro le sue conoscenze, ma soprattutto la sua presenza. La sua storia nella prima puntata de Le Ragazze con le interviste curate da Olivia Bernardini, Francesca Cucci e Vincenzo Faccioli Pintozzi.



