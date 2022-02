Elisa sfoga la tensione dopo la finale/ In skateboard sul lungomare di Sanremo

Dopo la finale di Sanremo 2022 che ha visto trionfare il duo composto da Mahmood e Blanco seguiti da Elisa e Gianni Morandi che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto della Kermesse. Dopo la finale la cantante ha deciso di scaricare la tensione accumulata durante la finale con una passeggiata sul lungomare di Sanremo in modo molto particolare.

O FORSE SEI TU, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE ELISA/ Intima dedica d'amore

A mostrare a tutti la sua insolita passeggiata è stata la cantante stesse che dopo la finalissima di Sanremo 2022 la cantante ancora con il suo incantevole vestito bianco ha deciso di farsi una passeggiata in skateboard e ha postato il video sui suoi social.

Elisa in giro con lo skateboard per Sanremo

Elisa non ha mai nascosto la sua passione per la tavola con le ruote, ed oltre ad essere stata avvistata spesso negli skate park della sua zona, interrogata dopo l’esibizione dai social di Sanremo su cosa farà una volta tornata a casa la cantante ha risposto: “Ricomincerà il mio tour tra lavatrici, sughi, merende, corsi di danza e skateboard”.

VIDEO "O FORSE SEI TU" ELISA/ Canzone Sanremo 2022: seconda classificata!

Tra i commenti del video pubblicato da Elisa in molti si sono complimentati con lei per le sue performance durante il Festival, ma soprattutto per il suo coraggio, come ha notato qualcuno: “A febbraio, alle 3.30 di notte, senza giacchetto e sullo skate! Idola!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

LEGGI ANCHE:

ELISA, FINALE SANREMO 2022/ "O forse sei tu" nel podio: sarà la canzone vincitrice?

© RIPRODUZIONE RISERVATA