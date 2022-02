Elisa spiega testo canzone Sanremo 2022 “O forse sei tu”/ “Anni per finirla”

Elisa a Sanremo 2022 con il testo della canzone “O forse sei tu”: “Anni per finire questa canzone”

Elisa Toffoli è una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo 2022. il testo della canzone “O forse sei tu” è stato molto apprezzata dal pubblico della 72esima edizione della kermesse in corso all’Ariston. I telespettatori non sono rimasti delusi dal testo portato in scena a sanremo 2022 da Elisa Toffoli, quella che ad oggi è una delle massime interpreti del panorama musicale italiano. Prima che il Festival di Sanremo 2022 avesse inizio, Elisa è stata contattata per una breve intervista da Tv Sorrisi e Canzoni. Cosa raccontava a proposito del testo della sua canzone “O forse sei tu” a poche ore dal debutto a Sanremo 2022? “Allora non posso dire ancora tantissimo, posso dire che è una canzone molto romantica e piena di emozione. E’ una canzone che è nata qualche anno fa in realtà, c’ho messo un po’ di anni a finirla, posso dire che è finita nel giardinetto del mio studio insieme a Davide Petrella quando abbiamo chiuso tutto il testo e la musica“.

Elisa Toffoli ha svelato altre curiosità riguardanti il testo di “O forse sei tu”, la canzone con cui gareggia in questo Festival di Sanremo 2022. Ad esempio: qual è stata la prima persona che ha potuto sentire il testo della sua canzone in gara all’Ariston di sanremo 2022? Risposta: “La prima persona a cui ho fatto sentire il testo è inevitabilmente Andrea (suo marito, Andrea Rigonat, ndr). Quando ho saputo che ero entrata nel cast, ed era definitivo, ero nel mio studietto di sera, a casa mia, in videocall con Jacopo Pesce (dell’etichetta Island Records, ndr) e Max Brigante, il mio manager“. Curiosità finale, riguardante Elisa Toffoli, una artista che ha scritto pagine importantissime del Festival di Sanremo: “Le canzoni di Sanremo che porto nel cuore e quelle che proprio mi hanno un po’ folgorata sono state entrambe le canzoni di Giorgia nelle canzoni precedenti a quella che c’ero anch’io perché ero sua grande fan, quindi “Come saprei” ed “E poi”“. Di Elisa si parla già come la probabile vincitrice di Sanremo 2022: non è difficile crederlo dopo la sua prima interpretazione del testo della canzone “O forse sei tu”.

