Elisabetta Canalis, caos per lo spot della San Benedetto/ “Messaggio pericoloso”: è polemica!

Elisabetta Canalis, è polemica per lo spot dell’acqua San Benedetto che la vede protagonista

Elisabetta Canalis è finita al centro di una polemica a causa dello spot dell’acqua San Benedetto di cui è protagonista. Uno spot pubblicitario che lascerebbe trasparire un messaggio pericoloso e per questo, come fa notare Today, finito nel mirino della pagina Instagram Aestetica sovietica, che si occupa di analisi sociale, politica e culturale. Ma cosa accade nella pubblicità da renderla ‘pericolosa’ per il pubblico?

Nelle immagini Elisabetta Canalis si è appena svegliata e si prepara la colazione. Le due fette di pane bianco che stava preparando si bruciano, così decide di abbandonarle lì ed uscire senza fare colazione, portando con sé solo la sua acqua San Benedetto e facendo intendere che questa possa bastare come pasto. D’altronde poco dopo nello spot vengono sottolineati gli elementi nutritivi dell’acqua, come se questa potesse fungere da sostituto ad una vera colazione.

Elisabetta Canalis nella bufera: l’accusa di Aestetica sovietica

Il messaggio, secondo Aestetica sovietica, sarebbe poi reso ancor più discutibile dalla scena in cui Elisabetta si trova a parlare con sé stessa sulla copertina di una rivista di moda che la guarda e dice: “Sempre così in forma!”, chiedendole: “Ma qual è il tuo segreto?”. La risposta della versione in carne e ossa della Canalis è: “Ascolto il mio corpo e bevo un’acqua leggera con tanti nutrienti preziosi!”.

“Impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene. – fa notare Aestetica sovietica – Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo visto fare”. La pagine chiede infine l’intervento di Agcom e Iap.

