Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato?/ Amicizia in crisi: il rumor

Cosa sta accadendo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Stando a quanto dichiara il settimanale Chi, le due storiche amiche avrebbero litigato. Molti gli indizi che lo confermerebbero, uno però più evidente degli altri. La Canalis e la Corvaglia fino a qualche giorno fa si trovavano insieme negli Stati Uniti. Le due amiche avrebbero dovuto dare il via ad un progetto di lavoro comune nell’ambito del fitness. Ma, all’improvviso, il nuovo progetto americano sarebbe sfumato. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla addirittura di rottura definitiva tra le due ex veline di Striscia la Notizia nonché grandi amiche. Cosa che fa sospettare che sia accaduto qualcosa di realmente grave, visto che la loro amicizia dura da tantissimi anni.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, rottura definitiva?

Su Chi, infatti, si legge: “Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness. Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?”. Le motivazioni di questa rottura non sono note e, di fronte al gossip, i fan della Canalis e della Corvaglia attendono chiarimenti dalle dirette interessate che, tuttavia, non arrivano. Le due showgirl non hanno smentito né tantomeno confermato la notizia che parla della loro rottura attraverso i loro profili social. Cosa che accadrà sicuramente qualora la notizia non è vera. Non ci resta che attendere, dunque, le prossime ore.

