Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il compagno Georgian Cimpeanu, insegnante di kickboxing conosciuto con il nome di «Iceman». Nato in Romania, Georgian è cresciuto a Roma e ha conosciuto la ex velina di Striscia La Notizia proprio grazie alla passione per il kickboxing, sport da combattimento che la Canalis pratica da diversi anni a Los Angeles. Tra i due il sentimento è nato nel tempo, tra un allenamento e un altro, proprio quando la Canalis reduce dal matrimonio fallito con l’ex marito Brian Perri oramai non credeva più all’amore. Proprio Georgian Cimpeanu intervistato da Diva e Donna ha raccontato come è iniziata la cosa: “non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo. L’amore è arrivato con tanta calma, andando avanti con il tempo”.

Con il passare del tempo Georgian ha instaurato anche un bellissimo rapporto con Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis, a cui è molto legato. Un amore ufficializzato nel maggio 2023 quando Elisabetta viene paparazzata per le strade di Los Angeles con il nuovo compagno mano nella mano. La foto, manco a dirlo, è diventata virale e la loro storia è diventata pubblica.

Elisabetta Canalis e l’amore per il compagno Georgian Cimpeanu

“Ho aspettato a parlarne perché voglio rispettare la sensibilità di tutti” – ha detto Elisabetta Canalis durante la prima intervista in cui ha ufficializzato la relazione con il compagno Georgian Cimpeanu. Le cose tra i due vanno alla grande nonostante la differenza d’età di circa 15 anni; una differenza d’età che non è mai stato un problema per l’allenatore di kickboxing che ha sottolineato “dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia”.

Georgian Cimpeanu ha 30 anni, mentre Elisabetta Canalis ne ha 45 anche se il compagno ha precisato: “Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”. I due vivono una storia a distanza, visto che lei vive a Los Angeles e lui a Milano, ma anche in questo caso hanno trovato il loro equilibro anche se Georgian ha confessato: “non è facile, ma va bene così, riusciamo a vederci quanto basta”.