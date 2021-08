Elisabetta Canalis “Il gossip? Ne ho sofferto”/ “Via dall’Italia anche per questo”

Dopo una lunga assenza dalla TV italiana, Elisabetta Canalis si prepara a fare il suo ritorno con Vite da copertina, al via il 1° settembre su Tv8, dal lunedì al venerdì alle 17.30. Per l’ex velina, che da anni vive negli Stati Uniti col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, si tratta del primo programma che la vede alla conduzione esclusiva in tanti anni di TV. “Non so perché non sia successo prima, – ha ammesso nel corso di un’intervista al Corriere – ho iniziato insieme a tante ragazze che avevano un ruolo simile al mio e che oggi sono conduttrici affermate, con programmi importanti… io ho preso un’altra strada. E non avrei mai pensato di tornare”.

Invece il ritorno c’è stato, seppur dopo tanti anni. D’altronde l’addio all’Italia è stato dettato anche dal pressante gossip nei suoi riguardi: “Per me è stata una persecuzione. – ha confessato l’ex velina, ricordando che – Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”.

Elisabetta Canalis, le occasioni in America e la popolarità in Italia

Eppure, nonostante siano anni che non vive più in Italia, qui è ancora molto amata e popolare: “Credo mi abbiano aiutato molto i social, che non hanno solo una connotazione negativa. – ha dunque motivato Elisabetta Canalis – Per me hanno avuto un ruolo potrei dire fondamentale: hanno continuato a consegnare al mio pubblico un’immagine di me che cresceva con loro.” ha spiegato.

In America, intanto, ci sono state proposte per molti reality (tutte rifiutate), poi “ho recitato in una serie e fatto diverse audizioni, – ha raccontato l’ex velina, rivelando però che – ma non ho il fuoco sacro della recitazione e non direi mai che sono un’attrice o anche solo una persona che ha provato seriamente a farla. Amo la tv: puoi essere te stessa e quando si spegne la luce rossa tutti a casa, a differenza dei set”.

