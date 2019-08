Elisabetta Canalis “nuda” su Instagram/ Abito trasparente scatena tutti “le mutande?”

Dopo il video in cui viene truccata dalla sua bambina, Skyler Eva, Elisabetta Canalis torna a scatenare i suoi follower su Instagram. Stavolta è un suo scatto in abito da sera a movimentare il suo profilo. Un abito caratterizzato da palesi trasparenze che la Canalis indossa magnificamente grazie ad una forma fisica sempre al top. L’ex velina tiene poi a specificare che si tratta di un “fitting a casa di mattina”, dunque è una prova abito fatta nella sua abitazione. Questo non serve ad evitarle critiche di ogni genere. A spiccare sono però quelle che trovano, quello postato in foto, un abbigliamento poco consono ad una mamma. “Potevi uscire nuda non cambiava nulla..ma ti rendi conto che sei mamma!..o no!..” scrive infatti un utente. Critica che si ripete sotto lo scatto anche altre volte ma da persone diverse.

Elisabetta Canalis, polemica per la foto in abito trasparente ma…

Altra curiosità che i follower di Elisabetta Canalis avanzano è la presenza/assenza delle mutande. “Ma le indossa? Io non riesco a vederle, sarebbe assurdo!” scrive ancora qualcuno. Ma per tanti che si pongono domande simili e che criticano l’abbigliamento della Canalis, bollandolo come eccessivo e troppo trasparente, c’è chi obietta e accusa chi avanza questi commenti “bigotti”. Tipo questa fan dell’ex velina che scrive: “Ma quelli che scrivono copriti sei una mamma che problemi hanno?! Ma perché una che diventa mamma deve uscire solo con jeans e maglietta? Non deve più sentirsi sexy ?! Ragazzi c’è una netta differenza tra sensualità e volgarità.. svegliatevi.. Eli sei bellissima”, conclude.





