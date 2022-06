Elisabetta Canalis sale sul ring: primo incontro di kickboxing/ “Mia figlia Skyler…”

Elisabetta Canalis, primo incontro di kickboxing

Elisabetta Canalis, grande amante di sport, è pronta a salire sul ring per il suo primo incontro di kickboxing. L’ex velina di Striscia la Notizia si allena quotidianamente e, dopo anni, è pronta per affrontare il suo, primo vero incontro. La Canalis, infatti, alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino, durante la Night of Kick and Punch 12 Black Tie Edition, sfiderà Rachele Muratori. Sarà un incontro della durata di tre riprese e, in vista dell’importante impegno sportivo, la Canalis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Leggo.

A convincerla a salire sul ring è stato il suo allenatore: «Colpa di Angelo Valente, il mio allenatore. Me l’ha proposto lui e io ho accettato. Perché? Perché sono un po’ pazza», ha spiegato la Canalis a Leggo.

Le emozioni di Elisabetta Canalis prima del ring

Elisabetta Canalis non ha nascosto di aver paura di farsi male, ma di essere sicura della propria preparazione. «Sì, ho paura, ovvio: ma non credo che accadrà. Mi sento sicura, mi piace molto questa disciplina sportiva. Mi sono preparata bene», ha detto l’ex velina. Da sempre amante dello sport, è pronta a dimostrare anche sul ring la propria preparazione.

Con lei, ci sarà la sua bambina, la piccola Skyler che sarà il suo amuleto magico. «Sì, porterò mia figlia Skyler e so che, comunque andrà a finire, sarò soddisfatta. La mia piccola è l’amuleto personale porta fortuna», ha concluso Elisabetta che potrà contare sul sostegno dei suoi fan che, dopo averla seguita come showgirl, sono pronti anche a sostenerla come atleta.

