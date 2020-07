Elisabetta Canalis/ “Skyler? Non volevo mostrarla sui social. Secondo figlio? Ora…”

È ormai lontana la vita da velina. Da anni Elisabetta Canalis vive a Los Angeles assieme a suo marito Brian Perri e la loro bellissima bambina, Skyler Eva. Una decisione, quella di trasferirsi in America, dovuta anche alla volontà di allontanarsi un po’ dai riflettori. Lo conferma in un’intervista rilasciata al Corriere.it, dove svela anche il perché, dopo averla sempre tenuta ‘nascosta’, ha deciso di mostrare sui social sua figlia Skyler. “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia e forse ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere”, ha ammesso la Canalis durante la diretta Instagram sul profilo del Corriere. “Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette: veniva sempre spinta via e coperta”. Le cose sono però cambiate quando “abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre. Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla in quelle foto”.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: secondo figlio in arrivo? Lei svela che…

D’altronde la piccola Skyler, che ha oggi 5 anni, ha già conquistato tutti. E in molti si chiedono se presto possa avere un fratellino o una sorellina. In merito la Canalis ha dichiarato: “Io e Brian non pensiamo ad un altro bambino, ma nel frattempo è arrivato Nello, un cagnolino adottato da un canile sardo.” Così ha spostato l’attenzione proprio sul marito, ricordando che “Il nostro matrimonio è stato celebrato in Sardegna e ho portato una colonia di americani in Italia, che sono venuti con entusiasmo. Quando mio marito è arrivato la prima volta a casa mia era inverno e ho capito che l’avrei sposato proprio per come lui ha dimostrato attaccamento per la mia terra.” L’ex velina ha così ammesso “Era Natale, faceva freddo e io gli ho detto: «Guarda che non vieni a Porto Cervo… è una Sardegna diversa, molto più bella, ma diversa. Lui mi ha detto: ‘Mi piace anche di più’. E così mi ha conquistata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA