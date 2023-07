Elisabetta Canalis, vacanze d’amore con Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler Eva/ Relax in Sardegna e…

Elisabetta Canalis, vacanze al mare con Skyler Eva e il suo nuovo fidanzato

Elisabetta Canalis è il ritratto della felicità nelle nuove foto pubblicate dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola. La modella ed ex Velina di Striscia la Notizia è più felice che mai, dopo essersi messa alle spalle la sofferenza e le difficoltà legate alla separazione dall’ex marito, il chirurgo americano Brian Perri. Ora per lei è tempo di tornare a sorridere nuovamente, e lo fa al fianco di colui che si presenta a tutti gli effetti come il suo nuovo fidanzato.

Sebbene questo amore non sia stato ancora ufficializzato in forma pubblica, le foto pubblicate della rivista sono inequivocabili. La Canalis, 44 anni, è felice e spensierata al fianco di Georgian Cimpeanu, 29, personal trainer e campione di kickboxing, durante alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Lei si è avvicinata a questo sport proprio grazie alla sua presunta nuova fiamma, con cui ha condiviso numerose sessioni di allenamento, tonificando i propri muscoli e rendendo tale disciplina una delle sue massime passioni dell’ultimo periodo.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non sono soli in questi giorni di mare e relax in Sardegna, terra d’origine dell’ex Velina. Con loro, infatti, c’è anche la figlia di lei Skyler Eva, 7 anni, avuta dal matrimonio con Brian Perri. Nelle immagini il trio è il ritratto della felicità e anche la piccola sembra sentirsi a suo agio, giocando in acqua con la mamma e il nuovo fidanzato della mamma tra bagni e tuffi acrobatici.

La Canalis è stata pizzicata con la figlia e il suo nuovo amore in Costa Smeralda, su una spiaggia nel versante opposto ad Alghero, come riferisce Chi. Lì la coppia ha affittato, assieme a diversi amici, due ville attigue nel resort Borgo Smeraldo, incastonato tra due meraviglie sarde: Porto Cervo e Porto Rotondo. Non solo bagni in piscina per la coppia e la piccola Skyler Eva, ma anche relax al mare alla spiaggia La Celvia a Capriccioli (Arzachena).

