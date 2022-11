Elisabetta Darida chi è/ Scrittrice, autrice e regista in Rai di programmi culturali

Chi è Elisabetta Darida: biografia e carriera della nota scrittrice

Elisabetta Darida è una scrittrice e regista di programmi radiofonici culturali in Rai; ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno si racconterà nella sua carriera di autrice, regalando probabilmente anche spaccati della sua vita. Ma chi questa nota scrittrice?

Elisabetta Darida è nata a Roma, ma si è formata presso la scuola primaria e secondaria internazionale francese il Lycée Chateaubriand. Ha proseguito i suoi studi, laureandosi cum laude in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università di Roma La Sapienza. Dopo aver concluso il suo percorso didattico ha lavorato presso la Rai conducendo alcuni programmi radiofonici di stampo culturale. Inoltre, è stata responsabile dell’ufficio stampa dell’Università Bocconi e di Accenture Italia prima di dedicarsi alla sua grande passione: la scrittura. Elisabetta Darida è stata autrice di diversi libri tra cui il noto Intolleranze Elementari. Il libro si dispiega in diversi racconti che hanno come scopo quello di combattere i pregiudizi e le intolleranze verso l’altro. In un’intervista riportata dal Corriere, la scrittrice dichiara: “L’’intolleranza pura che si arroga il diritto di decidere per te, di non lasciarti essere quel che vuoi, mentre in fondo essere se stessi non fa male a nessuno”. E’ stata anche finalista della XXI Edizione del Premio letterario internazionale La donna si racconta, raccogliendo molti consensi.

Elisabetta Darida: il ricordo del padre

Elisabetta Darida non condivide molte informazioni sulla sua vita privata, la scrittrice è piuttosto riservata. E’ noto solo il nome del padre Clelio Darida che è stato primo sindaco di Roma e poi è entrato in politica diventando ministro in disparati governi.

Elisabetta Darida, in un’intervista riportata dal Corriere, sul papà dichiara: “Clelio oggi vivrebbe l’intolleranza dello smarrimento. Con il suo carattere mite non esprimerebbe il suo malessere in modo violento, ma sarebbe spaesato dif ronte all’evoluzione della società e soffrirebbe di fronte alle condizioni in cui versa Roma. Usava dire che il lavoro più difficile che aveva svolto non era essere stato ministro, anche negli anni di piombo, ma amministrare Roma.”

