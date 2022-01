Elisabetta e Francesco Ferracini, figlia ed ex marito Mara Venier/ L’allontanamento dal mondo della tv

Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier con un passato in tv

Mara Venier è uno degli ospiti de “L’eredità – Serata Sanremo“. Conduttrice iconica e autentica colnna della Rai vanta un’esperienza pluridecennale in televisione, corroborata da numerosi riconoscimenti e successi. Uno dei suoi più grandi traguardi è stato diventare mamma. Nel 1968, è nata dalla relazione della conduttrice con l’attore Francesco Ferracini, morto nel 2016, Elisabetta. Anche lei vanta una discreta carriera in tv. Nel 1994 è stata scelta per affiancare Pippo Baudo in Tutti a Casa, in onda il sabato sera su Rai Uno, e Sanremo Giovani. Il vero successo però è arrivato quando è stata scelta per guidare Solletico, show dedicato ai ragazzi condotto con Mauro Serio, trasmesso tutti i pomeriggi. Tre edizioni consecutive hanno consentito ad Elisabetta Ferracini di diventare l’idolo dei più giovani, aprendole le porte dello Zecchino d’Oro e facendola diventare testimonial di moltissimi marchi prestigiosi di giocattoli. All’apice del successo è stata scelta per condurre Domenica In, seguendo le orme della madre. Poi l’incontro con Pierfrancesco Forlo, suo attuale compagno, da cui ha avuto nel 2002 il figlio Giulio. Dopo la gravidanza, Elisabetta Ferracini ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv.

Francesco Ferracini, il matrimonio con Mara Venier

Come scritto in precedenza, il primo marito di Mara Venier è stato Francesco Ferracini, stimato attore italiano, parecchio noto per i ruoli ricoperti in film polizieschi. La coppia, dopo poco tempo, si è sciolta separandosi. Nemmeno un anno dopo le nozze, poco dopo la nascita della figlia, i due decisero di chiudere. Tra le motivazioni addotte, pare che entrambi fossero particolarmente focalizzati sulle rispettive carriere. Mara Venier, anni dopo, racconterà di essere stata lasciata sola persino la prima notte di nozze: il marito era andato via per rincorrere i suoi sogni e affermarsi come attore. Francesco Ferracini era diventato famoso negli anni '70 per aver recitato in diversi film polizieschi italiani. Tra questi si ricordano: "Quelli della calibro 28″, "Roma drogata; la polizia non può intervenire", "La polizia è sconfitta".

